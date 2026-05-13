Η Ντέμι Μουρ μιλά για την “κυριαρχία” της τεχνητής νοημοσύνης: “Αν την πολεμήσουμε, θα χάσουμε”

“Η πραγματικότητα είναι ότι η αντίσταση δημιουργεί αντίσταση”

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει εισέλθει δυναμικά στην καθημερινότητά μας, αποτελώντας - στις πλείστες περιπτώσεις - αναπόσπαστο κομμάτι της. Για κάποιους, παραμένει ένα απρόσωπο και για κάπως τρομακτικό πεδίο, ενώ άλλοι έχουν αποδεχτεί την ύπαρξή της και προσπαθούν να επωφεληθούν από τις δυνατότητές της. Η Ντέμι Μουρ ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία, αφού επιλέγει να αποδεχτεί την τεχνητή νοημοσύνη και να την αντιμετωπίσει σαν μια νέα πραγματικότητα με την οποία ο κόσμος - και φυσικά η τέχνη - θα χρειαστεί να συνυπάρξουν.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Φεστιβάλ Καννών, η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και την επίδραση που έχει αυτή στον χώρο του κινηματογράφου. «Η πραγματικότητα είναι ότι η αντίσταση δημιουργεί αντίσταση. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ. Και το να την πολεμάμε σημαίνει ότι δίνουμε μια μάχη που θα χάσουμε. Οπότε, το να βρούμε τρόπους να συνεργαστούμε μαζί της, πιστεύω πως είναι μια πολύ πιο ουσιαστική διαδρομή».

Η Ντέμι Μουρ εκφράζει τη θέση της για τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή και την τέχνη

Η Ντέμι Μουρ δεν πιστεύει πως το AI θα «σώσει» τα πάντα. Ούτε, όμως, θεωρεί ότι θα κυριαρχήσει τον κόσμο, σημαίνοντας το τέλος της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Στην πραγματικότητα, βρίσκεται κάπου στη μέση. «Υπάρχουν όμορφες πλευρές στο να μπορούμε να αξιοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει πραγματικά κάτι να φοβόμαστε, γιατί αυτό που δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικαταστήσει είναι από πού προέρχεται η αληθινή τέχνη».

Demi Moore at #Cannes says Hollywood must "find ways" to work with AI and "to fight it is a battle we will lose..."



"There really isn't anything to fear because what it can never replace is what true art comes from, which is not the physical. It comes from the soul. It comes… — Variety (@Variety) May 12, 2026

Και συνέχισε: «Δεν προέρχεται από το φυσικό κομμάτι, προέρχεται από την ψυχή. Προέρχεται από το πνεύμα του κάθε ανθρώπου που δημιουργεί καθημερινά. Και αυτό δεν θα μπορέσουν ποτέ να το αναπαράγουν μέσα από κάτι τεχνικό». Κάπως έτσι, βάζει το δικό της φρένο στην τεχνητή νοημοσύνη, υποστηρίζοντας πως έχει όρια, που την ανθρώπινη δημιουργικότητα ούτε καν την αγγίζουν.

Η Ντέμι Μουρ δεν αρνείται την αλλαγή, ούτε προσπαθεί να σταματήσει το μέλλον. Η τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει και θα υπάρχει πάντα - συνεχώς σε μια πιο εξελιγμένη μορφή. Η ηθοποιός απλώς υπενθυμίζει κάτι πολύ σημαντικό: όσο κι αν εξελιχθεί η τεχνολογία, θα υπάρχει πάντα κάτι βαθιά ανθρώπινο που δεν μπορεί να αντιγραφεί. Και ίσως αυτή να είναι η πιο παρήγορη σκέψη.