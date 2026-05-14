Είναι η Μπλέικ Λάιβλι toxic persona; Δημοσιογράφος ισχυρίζεται ότι συνέντευξη μαζί της παραλίγο να γίνει η τελευταία της καριέρας της

Η Kjersti Flaa είναι η δημοσιογράφος που ένιωσε πως η Μπλέικ Λάιβλι θα την “κόψει” από το Χόλιγουντ, μετά από μια άβολη συνέντευξη.

Οι συνεντεύξεις με celebrities δεν είναι πάντα τόσο λαμπερές όσο δείχνουν μπροστά στις κάμερες. Πίσω από τα φώτα και τα χαμόγελα, αρκετοί δημοσιογράφοι καλούνται συχνά να διαχειριστούν δύσκολες ή και ιδιαίτερα άβολες στιγμές - χωρίς, όμως, να έχουν πάντα την πολυτέλεια να αντιδράσουν.

Αυτό ακριβώς περιέγραψε η entertainment reporter Kjersti Flaa, μιλώντας για τη viral πλέον συνέντευξη που είχε κάνει το 2016 με την Μπλέικ Λάιβλι και την Πάρκερ Πόσεϊ, κατά τη διάρκεια της προώθησης της ταινίας Café Society. Ειδικότερα, εξήγησε, πως τότε αισθάνθηκε παγωμένη και ανήμπορη να υπερασπιστεί τον εαυτό της, φοβούμενη πως οποιαδήποτε αντίδραση θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την καριέρα της.

Όταν η Μπλέικ Λάιβλι τα "έβαλε" με δημοσιογράφο για τις ερωτήσεις της

Η ίδια αποκάλυψε ότι, ως δημοσιογράφος που βασίζεται στις συνεντεύξεις με σταρ του Hollywood, ένιωθε πως έπρεπε να διατηρήσει τις ισορροπίες, ακόμα κι όταν η κατάσταση έγινε πραγματικά άβολη. Όπως ανέφερε, υπήρχε ο φόβος ότι μια αρνητική αντίδραση απέναντι σε ένα τόσο γνωστό πρόσωπο θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλεισμό από μελλοντικές επαγγελματικές ευκαιρίες.

Η συνέντευξη πήρε αμήχανη τροπή από τα πρώτα κιόλας λεπτά. Όταν η Kjersti Flaa συνεχάρη την Μπλέικ Λάιβλι για την εγκυμοσύνη της, αναφερόμενη διακριτικά στο «baby bump» της, η ηθοποιός απάντησε ειρωνικά λέγοντας: «Συγχαρητήρια και για το δικό σου bump». Η δημοσιογράφος έχει παραδεχτεί πως το συγκεκριμένο σχόλιο την αιφνιδίασε πλήρως. Στη συνέχεια, προσπαθώντας να αλλάξει κλίμα, ρώτησε τις δύο πρωταγωνίστριες για τα κοστούμια της ταινίας. Ωστόσο, η Μπλέικ Λάιβλι φάνηκε ενοχλημένη από την ερώτηση, σχολιάζοντας πως αντίστοιχες ερωτήσεις σπάνια γίνονται σε άνδρες ηθοποιούς.

Όπως περιέγραψε η δημοσιογράφος, από εκείνο το σημείο και μετά η Μπλέικ Λάιβλι και η Πάρκερ Πόσεϊ άρχισαν ουσιαστικά να συνομιλούν μόνο μεταξύ τους, αγνοώντας την παρουσία της. Η ίδια δήλωσε ότι όσο περνούσε η ώρα ένιωθε όλο και πιο άβολα, χωρίς όμως να ξέρει πώς να διαχειριστεί τη στιγμή επαγγελματικά. Χρόνια αργότερα, όταν το βίντεο της συνέντευξης επανήλθε στο προσκήνιο και έγινε viral στα social media, η δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι η Μπλέικ Λάιβλι δεν επικοινώνησε ποτέ μαζί της για να απολογηθεί ή να δώσει τη δική της εκδοχή για όσα συνέβησαν.

Το θέμα πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις λόγω της πολυσυζητημένης δικαστικής διαμάχης της ηθοποιού με τον συμπρωταγωνιστή της στο It Ends With Us, Τζάστιν Μπλαντόνι. Οι δυο τους αντάλλαξαν σοβαρές κατηγορίες μέσω αγωγών, με την υπόθεση να απασχολεί έντονα τα αμερικανικά media τους τελευταίους μήνες. Παρότι αρκετές από τις κατηγορίες απορρίφθηκαν στη δικαστική πορεία της υπόθεσης, οι δύο πλευρές φέρεται να κατέληξαν τελικά σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, χωρίς οικονομική αποζημίωση, αλλά με υψηλό κόστος σε νομικά έξοδα.

