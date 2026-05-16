Χέιλι Μπίμπερ: Ποζάρει με μπικίνι και απαντά στις φήμες για brazilian butt lift

Η Χέιλι Μπίμπερ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά μέσα από μια σειρά φωτογραφιών που ανάρτησε στο Instagram, όπου ποζάρει με καφέ thong μπικίνι, αναδεικνύοντας τη γυμνασμένη σιλουέτα της.

Στις εικόνες που δημοσίευσε, η 29χρονη επιχειρηματίας και ιδρύτρια του Rhode εμφανίζεται να ποζάρει με γυρισμένη πλάτη στην κάμερα, φορώντας ψηλοτάκουνα παπούτσια, ενώ σε άλλες λήψεις φαίνεται να κρατά προϊόντα της εταιρείας της πάνω στο μαγιό της, προβάλλοντας τους κοιλιακούς της.

Λίγες ώρες αργότερα, η Χέιλι Μπίμπερ ανέβασε και story στο Instagram με κοντινή φωτογραφία ενός λάστιχου γυμναστικής τοποθετημένου κάτω από τους γλουτούς της, συνεχίζοντας το προωθητικό περιεχόμενο γύρω από τη φυσική της κατάσταση και το lifestyle της.

Οι αναρτήσεις της έρχονται σε συνέχεια των έντονων συζητήσεων στα social media, όπου κατά καιρούς έχει δεχθεί σχόλια για το αν έχει υποβληθεί σε αισθητικές επεμβάσεις, όπως αυξητική και ανόρθωση γλουτών (brazilian butt lift). Η ίδια έχει διαψεύσει επανειλημμένα τέτοιους ισχυρισμούς.

Σε πρόσφατη εμφάνισή της στο podcast «In your dreams with Owen Thiele», η Χέιλι Μπίμπερ τόνισε ότι δεν έχει κάνει μπότοξ στο πρόσωπό της, εξηγώντας ότι έχει αποφασίσει να το αποφύγει τουλάχιστον μέχρι τα 30 της. Όπως ανέφερε, ακολουθεί μια αυστηρή ρουτίνα περιποίησης και επιλέγει κυρίως μη επεμβατικές θεραπείες.

Μεταξύ άλλων, μίλησε για θεραπείες όπως PRP και PRF, στις οποίες χρησιμοποιείται αίμα του ίδιου του ατόμου για αισθητικές εφαρμογές, ενώ δήλωσε ότι υποβάλλεται σε τέτοιες διαδικασίες λίγες φορές τον χρόνο. Παράλληλα, έχει κάνει στο παρελθόν ήπιες θεραπείες λέιζερ.

Η Χέιλι Μπίμπερ έχει τοποθετηθεί και στο παρελθόν απέναντι σε φήμες περί πλαστικών επεμβάσεων, ζητώντας από τους χρήστες των social media να μην χρησιμοποιούν επεξεργασμένες φωτογραφίες όταν τη συγκρίνουν με νεότερες ηλικίες της.

Σε ό,τι αφορά τη φυσική της κατάσταση, έχει δηλώσει ότι ακολουθεί πρόγραμμα που περιλαμβάνει προπόνηση δύναμης και πιλάτες, αν και έχει εκφράσει και μια πιο κριτική άποψη για τη «μόδα» του πιλάτες, λέγοντας ότι έχει γίνει υπερβολικά διαδεδομένο και όχι πάντα σωστά καθοδηγούμενο.