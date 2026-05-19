Μέγκαν Μαρκλ και Πρίγκιπας Χάρι: Γιορτάζουν οκτώ χρόνια γάμου - Αδημοσίευτες φωτογραφίες από την παραμυθένια τελετή

Οκτώ χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τον πολυσυζητημένο γάμο της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2018. Με αφορμή την επέτειο, η Μέγκαν μοιράστηκε στα social media μια σειρά από αδημοσίευτες φωτογραφίες από τη λαμπερή τελετή του 2018, προσφέροντας στο κοινό μια σπάνια ματιά από τα βασιλικά παρασκήνια. Στη λεζάντα των δύο αναρτήσεων η 43χρονη ηθοποιός έγραψε λιτά αλλά χαρακτηριστικά: «Σαν σήμερα, 8 χρόνια πριν».

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό St George΄s Chapel, μέσα στο εμβληματικό Windsor Castle, σε μια τελετή που συνδύασε τη βασιλική παράδοση με πιο σύγχρονα στοιχεία. Μάλιστα, ο γάμος είχε σχολιαστεί έντονα τότε για το μείγμα βρετανικής βασιλικής παράδοσης και αμερικανικών επιρροών - κάτι που προσέδωσε στο ζευγάρι μια πιο μοντέρνα εικόνα μακριά από το αυστηρό πλαίσιο της μοναρχίας. Στις νέες φωτογραφίες αποτυπώνονται χαλαρές στιγμές του ζευγαριού, η δεξίωση στο St George΄s Hall, αλλά και το ξέφρενο πάρτι στο Frogmore House. Ξεχωριστή λεπτομέρεια αποτελεί η παρουσία του Elton John, ο οποίος πλαισίωσε μουσικά τη δεξίωση.

Η επέτειος των Σάσεξ συμπίτει με μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο της οικογένειας, καθώς βρίσκεται ανάμεσα στα γενέθλια των παιδιών του ζευγαριού, του πρίγκιπα Άρτσι και της πριγκίπισσας Λίλιμπετ. Ο πρίγκιπας Άρτσι έγινε επτά ετών πριν από λίγες μέρες, ενώ η πριγκίπισσα Λίλιμπετ θα γίνει πέντε ετών στις 4 Ιουνίου.