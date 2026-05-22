Ξέσπασε σε κλάματα η Πενέλοπε Κρουζ: Τη χειροκροτούσαν επί 20 λεπτά στο Φεστιβάλ Καννών

Θερμή υποδοχή έλαβε η Πενέλοπε Κρουζ και σύσσωμο το cast της νέας ταινίας της με τίτλο “La Bola Negra”, η οποία προβλήθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καννών.

Η Πενέλοπε Κρουζ είναι η πρωταγωνίστρια των social media σήμερα, αφού το βίντεο που ξεσπάει σε κλάματα στην παρουσίαση της νέας ταινίας της «La Bola Negra» στο Φεστιβάλ Καννών, κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έλαβε θερμό χειροκρότημα από το κοινό για τη δουλειά της, μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Το standing ovation διήρκησε 20 λεπτά, κάνοντας την Πενέλοπε Κρουζ viral στη διαδικτυακή κοινότητα.

Στην ταινία «La Bola Negra», η Πενέλοπε Κρουζ συμμετέχει σε ένα συγκινητικό δραματικό φιλμ των Χαβιέρ Κάλβο και Χαβιέρ Αμπρόσι, των δημιουργών που είναι γνωστοί στο κοινό ως «Los Javis». Η ιστορία είναι εμπνευσμένη από ανολοκλήρωτο έργο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και εκτυλίσσεται σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους, εξερευνώντας ζητήματα ταυτότητας, καταπίεσης, αγάπης και προσωπικής ελευθερίας.

Στο πλευρό της Πενέλοπε Κρουζ βρίσκονται οι Γκλεν Γκλόουζ, Μιγκέλ Μπερναρντάου, Κάρλος Γκονζάλες, Λορέντσο Τζουρτζόλο, Λόλα Ντουένας και ο Ισπανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Guitarricadelafuente - στην πρώτη απόπειρα ως ηθοποιός.

Από την πρώτη προβολή της στην 79η τελετή των Φεστιβάλ Καννών, η ταινία απέσπασε διθυραμβικές αντιδράσεις, με κοινό και κριτικούς να κάνουν λόγο για μία από τις πιο δυνατές ισπανικές παραγωγές της χρονιάς. Η συγκίνηση της Πενέλοπε Κρουζ κατά τη διάρκεια του παρατεταμένου χειροκροτήματος σχολιάστηκε έντονα στα social media, με πολλούς να μιλούν για μία από τις πιο ανθρώπινες και αυθεντικές στιγμές του φετινού Φεστιβάλ.

