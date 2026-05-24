Η Τζένιφερ Λόρενς γνωρίζει πως δεν υπάρχουν κανόνες στη μητρότητα: “Το να έχεις παιδιά αλλάζει ολόκληρη τη ζωή σου”

Η Τζένιφερ Λόρενς μιλάει ανοιχτά για όσα μέχρι σήμερα πολλές γυναίκες - μητέρες ντρέπονται να θίξουν. Όχι, η μητρότητα δεν είναι εύκολη πίστα, ούτε υπάρχουν οδηγίες χρήσης για “σωστές μαμάδες”.

Η Τζένιφερ Λόρενς ανήκει στην κατηγορία των ηθοποιών που δεν φοβούνται να δείξουν την ευάλωτη πλευρά τους. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Φεστιβάλ Καννών 2025, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε με ειλικρίνεια για το πώς η μητρότητα άλλαξε ολοκληρωτικά τη ζωή της, αλλά και τον τρόπο που βλέπει τη δουλειά της.

«Το να έχεις παιδιά αλλάζει τα πάντα, αλλάζει ολόκληρη τη ζωή σου. Είναι σκληρό και ταυτόχρονα απίστευτο. Τα παιδιά επηρεάζουν κάθε απόφαση: αν θα δουλέψω, πού θα δουλέψω και πότε θα δουλέψω», εξομολογήθηκε η ηθοποιός αναφερόμενη στο κεφάλαιο της μητρότητας.

Η Τζένιφερ Λόρενς μιλά για τη νέα σελίδα στη ζωή της, μετά τη γέννηση των παιδιών της

Η Τζένιφερ Λόρενς, που μαζί με τον σύζυγό της, Κουκ Μαρόνεϊ, έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, παραδέχτηκε πως η μητρότητα την έκανε να νιώθει πιο έντονα από ποτέ. Όπως είπε, μέχρι να γίνει μητέρα δεν γνώριζε ότι μπορούσε να βιώσει τόσο βαθιά συναισθήματα.

«Τα παιδιά άνοιξαν έναν καινούργιο κόσμο μέσα μου. Νιώθω πιο ευαίσθητη, σαν να είναι όλα πιο έντονα», εξήγησε, προσθέτοντας πως αυτή η αλλαγή επηρέασε θετικά και τη δημιουργικότητά της ως ηθοποιού. Δε δίστασε, μάλιστα, να κάνει χιούμορ, λέγοντας: «Συνιστώ ανεπιφύλακτα να κάνετε παιδιά αν θέλετε να γίνετε ηθοποιοί».

Η ταινία της, «Die My Love», η οποία παρουσιάστηκε στις Κάννες, πραγματεύεται την εμπειρία της λοχείας και της ψυχικής κατάστασης μιας μητέρας μετά τη γέννα - ένα θέμα που, όπως φαίνεται, αγγίζει πλέον και την ίδια σε προσωπικό επίπεδο. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η ηθοποιός μιλά τόσο ανοιχτά για τη μητρότητα.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στη Vogue, είχε αποκαλύψει πως, μετά τη γέννηση του πρώτου παιδιού της, ένιωσε σαν να ξεκινούσε η ζωή της από την αρχή. «Το επόμενο πρωί αφού γέννησα, ένιωσα ότι όλη μου η ζωή άρχισε ξανά. Ήμουν απλώς ερωτευμένη», είχε παραδεχτεί.

Παράλληλα, εξομολογήθηκε ότι η αγάπη που νιώθει πλέον συνοδεύεται και από έναν μόνιμο φόβο και άγχος για τα παιδιά της. «Η καρδιά μου άνοιξε τόσο πολύ, σε βαθμό που δεν ήξερα ότι υπάρχει. Και μετά σκέφτεσαι πως αυτά τα μικρά πλάσματα θα μεγαλώσουν, θα κυκλοφορούν μόνα τους, θα οδηγούν κάποια μέρα… Και αναρωτιέσαι: πώς κοιμούνται οι γονείς τα βράδια;».

