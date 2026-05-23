Ο Όζι Όσμπορν «επιστρέφει» κοντά στους θαυμαστές του - Ψηφιακό avatar θα συνομιλεί μαζί τους

Ο «Πρίγκιπας του Σκότους» θα επιστρέψει ψηφιακά μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Η οικογένειά του παρουσίασε ένα πρωτοποριακό avatar που θα μιλά ζωντανά με τους θαυμαστές του.

Ο θρύλος της heavy metal μουσικής, Όζι Όσμπορν, ετοιμάζεται να «επιστρέψει» κοντά στους θαυμαστές του με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Σχεδόν έναν χρόνο μετά τον θάνατό του, η οικογένεια Όσμπορν ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός πρωτοποριακού ψηφιακού avatar βασισμένου στην τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο θα μπορεί να επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με το κοινό.

Η ανακοίνωση έγινε στο Licensing Expo 2026 στο Λας Βέγκας από τη σύζυγό του, Σάρον Όσμπορν, και τον γιο τους, Τζακ Όσμπορν. Το project αποτελεί συνεργασία των εταιρειών Hyperreal και Proto Hologram και φιλοδοξεί να διατηρήσει «ζωντανή» την παρουσία του εμβληματικού frontman των Black Sabbath για τις επόμενες γενιές.

Σύμφωνα με τον Τζακ Όσμπορν, το avatar δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας το «ψηφιακό DNA» του Όζι Όσμπορν, δηλαδή τη φωνή, τις κινήσεις, τις εκφράσεις και την προσωπικότητά του. Η τεχνολογία επιτρέπει στο ψηφιακό ομοίωμα να συνομιλεί ζωντανά με τους θαυμαστές, απαντώντας σε ερωτήσεις με τρόπο που προσομοιώνει αυθεντικά τον χαρακτήρα και το χιούμορ του διάσημου καλλιτέχνη.

«Μπορείς να ρωτήσεις τον ψηφιακό Όζι οτιδήποτε και θα σου απαντήσει με τη δική του φωνή, όπως ακριβώς θα απαντούσε ο ίδιος», δήλωσε η Σάρον Όσμπορν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.

Η ίδια αποκάλυψε ότι το ψηφιακό avatar θα ταξιδέψει σε διάφορες χώρες μέσα από ειδικές εγκαταστάσεις Proto Luma σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες, δίνοντας στους θαυμαστές την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με τον καλλιτέχνη. Ο Τζακ Όσμπορν παραδέχθηκε ότι η ακρίβεια της τεχνολογίας είναι εντυπωσιακή και ταυτόχρονα τρομακτική.

«Είναι κάπως τρομακτικό το πόσο ακριβές είναι. Ο πατέρας μου θα υπάρχει ψηφιακά όσο υπάρχουν υπολογιστές», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Hyperreal, Ρέμινγκτον Σκοτ, εξήγησε ότι η εταιρεία χρησιμοποιεί κατοχυρωμένη τεχνολογία “Digital DNA”, μέσω της οποίας συλλέγονται αυθεντικά δεδομένα για τη δημιουργία των avatars. Όπως υπογράμμισε, το αποτέλεσμα δεν είναι ένα προηχογραφημένο πρόγραμμα, αλλά μία «ζωντανή ψηφιακή παρουσία» που μπορεί να ανταποκρίνεται σε πραγματικό χρόνο.

«Δεν πρόκειται για επαναλαμβανόμενο περιεχόμενο. Είναι μία ζωντανή performance βασισμένη αποκλειστικά σε εγκεκριμένο και αυθεντικό υλικό του Όζι Όσμπορν», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο ιδρυτής της Proto Hologram, Ντέιβιντ Νούσμπαουμ, τόνισε ότι οι δύο εταιρείες ακολουθούν αυστηρούς ηθικούς κανόνες σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών avatars.

Η Hyperreal είχε ήδη προκαλέσει αίσθηση όταν παρουσίασε το 2025 ένα αντίστοιχο ψηφιακό avatar του θρυλικού δημιουργού της Marvel, Σταν Λι, το οποίο μπορούσε να συνομιλεί με θαυμαστές σε εκδήλωση της Comic Con στο Λος Άντζελες.

Η Σάρον Όσμπορν αποκάλυψε πως είχε ήδη δει από κοντά τις δυνατότητες της τεχνολογίας πριν δώσει την έγκρισή της για το project.

«Ο Έλβις πέθανε πριν από 50 χρόνια και όλοι ακόμη γνωρίζουν τον Έλβις. Αυτό θέλω και για τον Όζι», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως στόχος της είναι να διατηρηθεί ζωντανή η κληρονομιά του συζύγου της.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Σάρον και ο Τζακ Όσμπορν μίλησαν επίσης για τη διαχείριση της εικόνας και του brand της οικογένειας Όσμπορν όλα αυτά τα χρόνια, αποκαλύπτοντας ακόμη και χιουμοριστικές ιστορίες γύρω από προϊόντα merchandising της εποχής του reality show «The Osbournes».

Οι δημιουργοί του project θεωρούν ότι η νέα τεχνολογία μπορεί να προσφέρει στους νεότερους θαυμαστές μία πιο προσωπική εμπειρία γνωριμίας με τον Όζι Όσμπορν, όχι ως «μουσειακό έκθεμα», αλλά ως μία διαδραστική και ζωντανή προσωπικότητα.

«Ο λόγος που ο κόσμος αγάπησε τον Όζι δεν ήταν μόνο η μουσική του, αλλά η αίσθηση ότι τον γνώριζαν πραγματικά. Αυτό αξίζει να διατηρηθεί», δήλωσε ο Ρέμινγκτον Σκοτ.