Η Δήμητρα Παπαδοπούλου πήρε πτυχίο στην Αγγλική Φιλολογία - Και έγινε τρανταχτό παράδειγμα ότι “ποτέ δεν είναι αργά”

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα στο Instagram, ποζάροντας με τήβεννο και καπέλο αποφοίτησης.

Μια ευχάριστη έκπληξη επιφύλασσε στους διαδικτυακούς φίλους της η Δήμητρα Παπαδοπούλου το μεσημέρι της Τρίτης 26/5, καθώς ανακοίνωσε μέσω Instagram πως πήρε το πτυχίο της. Η αγαπημένη ηθοποιός δημοσίευσε τρεις φωτογραφίες από την τελετή της ορκωμοσίας, μη κρύβοντας τη χαρά της για το επίτευγμά της. Και κάπως έτσι, έγινε τρανταχτό παράδειγμα ότι “ποτέ δεν είναι αργά” να πραγματοποιήσεις τις επιθυμίες σου και να κυνηγήσεις τα όνειρά σου.

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου αποφοίτησε από το τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, δίνοντας τα τρία μαθήματα που - όπως είχε δηλώσει στο παρελθόν - χρωστούσε. «Δεν το πήρα το πτυχίο για 3 μαθήματα και λυπάμαι πάρα πολύ που δεν το πήρα. Αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω θα πήγαινα να το πάρω το ρημάδι. Και το λέω και στα νέα παιδιά αυτό», είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της.

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου αφιέρωσε το πτυχίο στον μπαμπά της

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να μην αφιερώσει το πτυχίο της στον μπαμπά της. Η ηθοποιός συνόδευσε τη λεζάντα της ανάρτησής της με την ατάκα «μπαμπά, πήρα πτυχίο», η οποία καθόλου τυχαία δεν είναι, αφού η ίδια είχε μοιραστεί δημόσια το παράπονο του πατέρα της που δεν ολοκλήρωσε τις πανεπιστημιακές σπουδές της.

Να, λοιπόν, που ήρθε η στιγμή να βάλει «τσεκ» και σε αυτό. Μπορεί να πέρασαν περίπου τέσσερις δεκαετίες, όμως η Δήμητρα Παπαδοπούλου επέστρεψε στα έδρανα και πέτυχε τον στόχο της. Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα σκεφτείς πως είναι αργά να κάνεις κάτι, σκέψου απλώς το λαμπρό παράδειγμά της.