Δεν έχεις πτυχίο, δεν έχεις δημόσια άποψη: Η Κίνα θέτει αυστηρά μέτρα για τους influencers

Η κυβέρνηση της Κίνας, με νέα απόφασή της, βάζει “φρένο” στους influencers που ασχολούνται με σοβαρά ζητήματα, απαγορεύοντάς τους να εκφέρουν άποψη εφόσον δεν έχουν στην κατοχή τους πτυχίο.

Η Κίνα μας έχει συνηθίσει στις «πρωτότυπες» κινήσεις και τις παραδειγματικές πρωτοβουλίες, συνεπώς δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο από την κινεζική κυβέρνηση. Σε μια εποχή, που το επάγγελμα του/της influencer ανθίζει με ραγδαίους ρυθμούς και ένα μεγάλο ποσοστό των νέων διεκδικούν μια καριέρα στα social media, η Κίνα βάζει «φρένο», εισάγοντας ένα νέο νόμο, που αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι δημιουργοί περιεχομένου σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, όσοι influencers επιθυμούν να μιλούν δημόσια για «σοβαρά» ζητήματα της κοινωνίας, όπως η υγεία, τα οικονομικά, η εκπαίδευση, η νομική ενημέρωση ή η ιατρική, θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένα επαγγελματικά προσόντα. Ειδικότερα, οι νέοι κανόνες προβλέπουν ότι οι δημιουργοί οφείλουν να υποβάλουν αποδεικτικά σπουδών, άδειες άσκησης επαγγέλματος ή επίσημες πιστοποιήσεις, πριν δημοσιεύσουν περιεχόμενο σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Εκείνες από την πλευρά τους είναι υποχρεωμένες να ελέγχουν τα σχετικά δικαιολογητικά των χρηστών.

Η Κίνα βάζει «φρένο» στους influencers

Αυτή η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια του Πεκίνου να περιορίσει τη διάδοση παραπλανητικών ή μη τεκμηριωμένων πληροφοριών, ειδικά σε τομείς που επηρεάζουν την υγεία ή τα οικονομικά των πολιτών. Δεδομένου ότι η έκθεσή μας στο διαδίκτυο είναι καθημερινή και συνεχόμενη, η Κίνα πήρε τη σημαντική απόφαση να προστατέψει - έστω και με αυτόν τον τρόπο - τους πολίτες της από τους κινδύνους που κρύβονται πίσω από τις οθόνες.

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο απαιτεί από τους δημιουργούς να δηλώνουν ρητά πότε χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI) ή όταν βασίζονται σε επιστημονικές μελέτες και πηγές για τις αναρτήσεις/τοποθετήσεις τους. Η έλλειψη σχετικής επισήμανσης μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις, απαγορεύσεις δημοσιεύσεων ή κλείσιμο λογαριασμών. Να σημειωθεί ακόμα, πως απαγορεύεται η έμμεση διαφήμιση ιατρικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής και τροφών υγείας.

Αυτή η κίνηση της κινεζικής κυβέρνησης έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στα κινεζικά κοινωνικά δίκτυα. Ορισμένοι χρήστες θεωρούν ότι πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, που θα ενισχύσει την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της διαδικτυακής πληροφόρησης. Άλλοι, ωστόσο, φοβούνται ότι η συγκεκριμένη πολιτική θα περιορίσει την ελευθερία έκφρασης και θα αποκλείσει ανεξάρτητες φωνές που δεν διαθέτουν επίσημους τίτλους σπουδών, αλλά μόνο εμπειρική γνώση.

Είναι γεγονός πως η Κίνα βρήκε τον τρόπο να θέσει υπό έλεγχο αυτή την ανεξέλεγκτη κατάσταση που επικρατεί στο διαδίκτυο, ωστόσο ο χρόνος θα δείξει, αν πράγματι αυτή η στρατηγική θα λειτουργήσει υπέρ ή κατά της κοινωνίας.

