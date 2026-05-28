Πέθανε ο ηθοποιός Πιέρ Ντενί, μετά από μάχη με την ALS - Είχε παίξει στο “Emily in Paris”

Ο Πιέρ Ντενί άφησε την τελευταία πνοή του σε ηλικία 69 ετών.

Ο Πιερ Ντενί πέθανε σε ηλικία 69 ετών, μετά από μάχη που έδωσε με την ALS (αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση), σκορπίζοντας θλίψη στην καλλιτεχνική και όχι μόνο κοινότητα. Ο Γάλλος ηθοποιός αντιμετώπιζε αθόρυβα την ασθένεια, ωστόσο μια ξαφνική και απότομη επιδείνωση της υγείας του έμελλε να κοστίσει τη ζωή του.

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσαν στον τύπο οι κόρες του, δηλώνοντας στη Daily Mail πως ο Πιέρ Ντενί «έφυγε» από τη ζωή ύστερα από «αιφνίδια και σοβαρή εξέλιξη της νόσου». Να θυμίσουμε, πως στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου και ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν άφησε την τελευταία πνοή του σε ηλικία 53 ετών από την ίδια ακριβώς ασθένεια.

Ο Πιέρ Ντενί βρισκόταν για δεκαετίες στον χώρο της υποκριτικής, με τους ρόλους του να πρωταγωνιστούν στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη. Μία από τις τελευταίες δουλειές του ήταν η συμμετοχή του στην 3η και στην 4η σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Netflix «Emily in Paris», στην οποία υποδυόταν τον head του ομίλου μόδας JVMA, Λουί ντε Λεόν. Ωστόσο, η δουλειά μέσα από την οποία απέκτησε σταθερή θέση στην καρδιά του κοινού ήταν η σειρά «Demain nous appartient», συμμετέχοντας σε πάνω από 500 επεισόδια.

Στο άκουσμα του θανάτου του, πολλοί ήταν οι άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου που έσπευσαν να τον αποχαιρετήσουν μέσα από αναρτήσεις στα social media και συγκινητικά μηνύματα αγάπης. Ο Πιέρ Ντενί ήταν πολύ αγαπητός και η είδηση του θανάτου του σκόρπισε απέραντη θλίψη.

Τι είναι η νόσος ALS

Η αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS) είναι μια προοδευτική νευροεκφυλιστική νόσος που επηρεάζει τα νευρικά κύτταρα τα οποία ελέγχουν τις κινήσεις των μυών. Με την πάροδο του χρόνου, οι κινητικοί νευρώνες φθείρονται και σταματούν να στέλνουν σήματα στους μύες, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται αδυναμία, μυϊκή ατροφία και δυσκολία στην ομιλία, την κίνηση ή ακόμη και στην αναπνοή.

Η ακριβής αιτία της νόσου δεν είναι πάντα γνωστή, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις σχετίζεται με κληρονομικούς παράγοντες. Παρότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει οριστική θεραπεία, η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη ιατρική υποστήριξη μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

