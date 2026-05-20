Κέιτ Μπλάνσετ: Το #MeToo "πέθανε" πολύ γρήγορα στο Χόλιγουντ - «Απλώς γίνεται βαρετό»

Η βραβευμένη ηθοποιός μίλησε στις Κάννες για τις έμφυλες ανισότητες στα κινηματογραφικά πλατό

Η Κέιτ Μπλάνσετ έχει υπάρξει μία από τις πιο ισχυρές φωνές υπέρ της ισότητας των φύλων στο Χόλιγουντ. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός συναντήθηκε με τον δημοσιογράφο Ντιντιέ Αλούς στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών και μίλησε για τις ανισότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν στον χώρο του κινηματογράφου, παρά τη μεγάλη δημόσια συζήτηση που έγινε τα τελευταία χρόνια.

Η ηθοποιός υποστήριξε ότι το κίνημα του #MeToo «πέθανε» πολύ γρήγορα, τονίζοντας πως η πραγματικότητα στα κινηματογραφικά πλατό παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη. «Ακόμη κάνω την ίδια καταμέτρηση κάθε πρωί στα γυρίσματα: 10 γυναίκες και 75 άνδρες», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Αγαπώ τους άνδρες, αλλά όταν βρίσκεσαι συνεχώς σε ένα ομοιογενές περιβάλλον, απλώς γίνεται βαρετό. Τα αστεία επαναλαμβάνονται, η ενέργεια γίνεται μονότονη και τελικά αυτό επηρεάζει και το αποτέλεσμα της δουλειάς».

Η Μπλάνσετ υπενθύμισε επίσης τη συμβολική κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε στο φεστιβάλ το 2018, όταν, ως πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, ανέβηκε τα σκαλιά του Palais des Festivals μαζί με ακόμη 81 γυναίκες από τον χώρο του κινηματογράφου. Ο αριθμός 82 συμβόλιζε τις γυναίκες σκηνοθέτριες που είχαν συμμετάσχει μέχρι τότε στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα των Καννών, έναντι των 1.866 ανδρών σκηνοθετών. «Οι γυναίκες δεν αποτελούν τη μειονότητα στον κόσμο, ωστόσο η κινηματογραφική βιομηχανία λειτουργεί σαν να την αποτελούν», είχε δηλώσει η Μπλάνσετ το 2018.

Παράλληλα, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία του σκηνοθέτη Μπρέιντι Κόρμπετ, δημιουργού του «The Brutalist». Η ταινία διαδραματίζεται στη δεκαετία του ΄70, ενώ στο καστ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η Σελίνα Γκόμεζ και ο Μάικλ Φασμπέντερ.