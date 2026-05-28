Αν Χάθαγουεϊ: Διέψευσε ότι έκανε λίφτινγκ και αποκάλυψε το beauty hack που της χάρισε αυτό το εφέ

Η Αν Χάθαγουεϊ αναφέρθηκε σε συνέντευξή της στις φήμες που τη θέλουν να έχει υποβληθεί σε επέμβαση - λίφτινγκ, υπογραμμίζοντας πως δεν έχει κάνει ποτέ τίποτα στο πρόσωπό της.

Η Αν Χάθαγουεϊ έχει μονοπωλήσει τα φώτα της δημοσιότητας τους τελευταίους μήνες λόγω της μεγάλης άνθισης που γνωρίζει η καριέρα της. Η ηθοποιός δίνει συχνά συνεντεύξεις, απαντώντας σε κάθε ερώτημα, είτε αφορά την προσωπική είτε την επαγγελματική ζωή της. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η συζήτηση πήγε ένα βήμα παρακάτω.

Ειδικότερα, με αφορμή την κυκλοφορία δημοσιευμάτων, τα οποία υποστήριζαν ότι η Αν Χάθαγουεϊ έκανε λίφτινγκ στο πρόσωπό της, η ίδια αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια, ξεκαθαρίζοντας μια και καλή τα πράγματα. Η ηθοποιός διέψευσε τα εν λόγω σενάρια, τονίζοντας πως η αλλαγή στην εμφάνισή τους δεν οφείλεται σε αισθητικές επεμβάσεις.

Η Αν Χάθαγουεϊ δεν έκανε λίφτινγκ - Ήταν απλώς ένα beauty hack

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Elle, η 43χρονη ηθοποιός ανέφερε πως συνήθως αποφεύγει να σχολιάζει όσα γράφονται για εκείνη, όμως αυτή τη φορά αισθάνθηκε ότι οι εικασίες είχαν πάρει τόσο μεγάλη διάσταση που ήταν αναγκαίο να δώσει τη δική της απάντηση.

«Ανέκαθεν προτιμούσα να μη σχολιάζω τίποτα και απλώς να ζω μέσα στο μυστήριο, χωρίς να τραβάω την προσοχή πάνω μου», εξήγησε αρχικά και συνέχισε: «Όμως η φημολογία είχε γίνει τόσο έντονη που ένιωσα την ανάγκη να πω την αλήθεια μου».

Η Αν Χάθαγουεϊ είχε αναφερθεί πρώτη φορά στο θέμα μέσα από ένα βίντεο κατά την προετοιμασία της για τα Όσκαρ. Ο κομμωτής της είχε αποκαλύψει, ότι φτιάχνουν μικρές πλεξούδες, τις οποίες κρύβουν κάτω από τα μαλλιά της, ώστε να δημιουργείται ένα πιο ανορθωμένο αποτέλεσμα στο πρόσωπο.

Όπως εξήγησε, ήθελε να ξεκαθαρίσει ότι δεν έκανε κάποια αισθητική ή ιατρική παρέμβαση, αλλά ότι το αποτέλεσμα προερχόταν από ένα απλό και έξυπνο beauty trick. «Ο κόσμος υπέθετε ότι πήρα μια πολύ μεγάλη ιατρική απόφαση», δήλωσε η ηθοποιός. «Ήθελα να δείξω ότι δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Ήταν απλώς δύο πλεξούδες». Παρότι διέψευσε τις φήμες, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να κάνει κάποια αισθητική επέμβαση στο μέλλον, λέγοντας με χιούμορ πως «ίσως κάποια μέρα να κάνω και λίφτινγκ».