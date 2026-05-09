«Ο διάβολος φοράει Prada 2»: Οι αμοιβές-μαμούθ της Μέριλ Στριπ, της Αν Χάθαγουεϊ και της Έμιλι Μπλαντ

Με τα επιπλέον bonus από τα εισιτήρια να εκτοξεύουν τα συνολικά κέρδη, το sequel εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές και οικονομικές επιτυχίες της χρονιάς.

Η επιστροφή της θρυλικής Μιράντα Πρίστλι στη μεγάλη οθόνη δεν συνοδεύτηκε μόνο από τεράστιο ενδιαφέρον του κοινού, αλλά και από συμφωνίες εκατομμυρίων για τις πρωταγωνίστριες του «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2». Σύμφωνα με πληροφορίες από το Χόλιγουντ, η Meryl Streep εξασφάλισε αμοιβή ύψους 12,5 εκατομμυρίων δολαρίων για την επιστροφή της στον εμβληματικό ρόλο της αυστηρής διευθύντριας μόδας, σε μια συμφωνία που φαίνεται πως επηρέασε και τις συμπρωταγωνίστριές της.

Η νέα ταινία, που αποτελεί συνέχεια του κλασικού φιλμ του 2006, σημειώνει ήδη εντυπωσιακή πορεία στο παγκόσμιο box office, ξεπερνώντας τα 300 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις. Η τεράστια εμπορική επιτυχία της παραγωγής φαίνεται πως δικαίωσε τα μεγάλα οικονομικά ανοίγματα του στούντιο και ιδιαίτερα τις υψηλές αμοιβές του βασικού cast.

Παρότι η Μέριλ Στριπ θεωρούνταν το ισχυρότερο χαρτί της ταινίας και θα μπορούσε, σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας, να ζητήσει ακόμη υψηλότερο ποσό, επέλεξε να προχωρήσει σε μια συμφωνία που τελικά ωφέλησε και τις άλλες δύο πρωταγωνίστριες. Η Anne Hathaway και η Emily Blunt εξασφάλισαν επίσης αμοιβές 12,5 εκατομμυρίων δολαρίων η καθεμία, μέσα από ειδική συμφωνία ίσων όρων μεταξύ των τριών ηθοποιών.

Η συγκεκριμένη κίνηση σχολιάστηκε έντονα στο Χόλιγουντ, καθώς θεωρήθηκε μια σπάνια ένδειξη ισορροπίας και αλληλεγγύης μεταξύ πρωταγωνιστών μεγάλης παραγωγής. Αν και η Στριπ παραμένει η κορυφαία φυσιογνωμία της ταινίας, η επιλογή να υπάρξει οικονομική ισότητα ανάμεσα στις τρεις βασικές πρωταγωνίστριες αντιμετωπίστηκε ως αναγνώριση της χημείας και της δυναμικής που έκανε την πρώτη ταινία τόσο αγαπητή στο κοινό.

Ωστόσο, οι εντυπωσιακές απολαβές δεν σταματούν στους βασικούς μισθούς. Οι τρεις ηθοποιοί έχουν εξασφαλίσει και ιδιαίτερα προσοδοφόρα bonus που συνδέονται με τις επιδόσεις της ταινίας στα ταμεία. Πρόκειται για συμφωνίες που ενεργοποιούνται όταν το box office ξεπερνά συγκεκριμένα οικονομικά ορόσημα. Με δεδομένη την ήδη εκρηκτική πορεία της ταινίας, τα bonus έχουν αρχίσει να αποδίδονται, ενώ εκτιμάται ότι κάθε μία από τις πρωταγωνίστριες μπορεί να ξεπεράσει συνολικά τα 20 εκατομμύρια δολάρια σε απολαβές.

Η επιτυχία του sequel αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συγκριθεί με την πρώτη ταινία. Το αρχικό «Ο Διάβολος Φοράει Prada», που κυκλοφόρησε το 2006, είχε γυριστεί με προϋπολογισμό περίπου 35 εκατομμυρίων δολαρίων και κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 326 εκατομμύρια παγκοσμίως. Αντίθετα, το νέο φιλμ διαθέτει προϋπολογισμό που φτάνει τα 100 εκατομμύρια δολάρια, με μεγάλο μέρος του ποσού να κατευθύνεται στις αμοιβές των ηθοποιών.

Τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας υπογράφει ξανά ο David Frankel, ενώ το σενάριο ανέλαβε η Aline Brosh McKenna, η οποία είχε εργαστεί και στην πρώτη ταινία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιδέα για sequel άρχισε να εξετάζεται σοβαρά τα τελευταία χρόνια, όταν η Μέριλ Στριπ έδειξε θετική στο ενδεχόμενο επιστροφής της στον ρόλο που σημάδεψε την καριέρα της στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα.

Παράλληλα, η τεράστια εμπορική επιτυχία του φιλμ αποδεικνύει ότι το κοινό εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για ιστορίες που συνδυάζουν μόδα, χιούμορ και ισχυρές γυναικείες προσωπικότητες. Οι χαρακτήρες της Μιράντα Πρίστλι, της Άντι Σακς και της Έμιλι Τσάρλτον παραμένουν βαθιά χαραγμένοι στη μνήμη των θεατών, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την πρώτη εμφάνισή τους.

Με την ταινία να συνεχίζει τη δυναμική της πορεία στους κινηματογράφους και τις προβλέψεις να μιλούν για ακόμη μεγαλύτερα έσοδα τις επόμενες εβδομάδες, το «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» φαίνεται πως εξελίσσεται όχι μόνο σε καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία, αλλά και σε ένα από τα πιο επικερδή κινηματογραφικά projects της χρονιάς για τις πρωταγωνίστριές του.