Λίλι Άλεν: Νέα lingerie εμφάνιση με λευκό δαντελένιο κορμάκι

Η Λίλι Άλεν δοκιμάζει εσώρουχα και ποζάρει στον φωτογραφικό φακό με το αγαπημένο της.

Η Λίλι Άλεν ανήκει στην κατηγορία των καλλιτεχνών που πειραματίζονται συχνά με το στιλ τους, κάνοντας εμφανίσεις που συχνά γίνονται αντικείμενο συζήτησης. Ποιος μπορεί να ξεχάσει, άλλωστε, το περιβόητο «revenge dress», το οποίο φόρεσε σε πρεμιέρα της στη Γλασκώβη τον περασμένο Μάρτιο; Η συγκεκριμένη δημιουργία περιλάμβανε αποτυπωμένες αποδείξεις δώρων που ο πρώην της φαίνεται πως είχε αγοράσει για άλλες γυναίκες, καθώς και screenshot μηνυμάτων. Α μη τι άλλο πρωτοτύπισε!

Αυτή τη φορά, η Λίλι Άλεν δεν ήταν τόσο ευρυματική, αφού στόχος της ήταν η προώθηση του νέου τραγουδιού της. Παρ’ όλα αυτά, δεν σημαίνει πως απογοήτευσε τους διαδικτυακούς φίλους της. Ίσα - ίσα θα λέγαμε μάλιστα. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δυο φωτογραφίες, στις οποίες ποζάρει με ένα λευκό δαντελένιο κορμάκι συνδυασμένο με μια μακριά σατέν ρόμπα με γούνινες λεπτομέρειες και ψηλοτάκουνα. Και προφανώς δεν πέρασαν απαρατήρητες.

Ούσα σε ένα showroom, η Λίλι Άλεν περιτριγυρίζεται από διάφορα σέξι εσώρουχα και lingerie.Η καλλιτέχνιδα κοιτά τον φακό με χάρη και βλέμμα γεμάτο μυστήριο, κερδίζοντας κολακευτικά σχόλια από τους followers της τόσο για τις πόζες όσο και για την καλλίγραμμη σιλουέτα της. Σε περίπτωση που αναρωτιέσαι τον τίτλο του τραγουδιού, αυτός είναι «Beg for me» και κυκλοφορεί σήμερα 29/5.

Η αλήθεια είναι, πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τη Λίλι Άλεν να εμφανίζεται με σέξι εσώρουχα. Σε live της τον περασμένο μήνα, είχε επιλέξει ξανά ένα σετ εσωρούχων σε nude χρώμα, το οποίο συνδύασε με ένα διάφανο νυχτικό στην ίδια απόχρωση και μια λευκή ρόμπα με πούπουλα στο τελείωμα.



