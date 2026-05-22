Λίλι Κόλινς: Ανακοίνωσε το φινάλε του “Emily in Paris” από τη Μύκονο - Η έκτη σεζόν θα 'χει άρωμα Ελλάδας

Έφτασε η στιγμή: η σειρά του Netflix “Emily in Paris” ρίχνει αυλαία, με τους πρωταγωνιστές να συναντιούνται για μια τελευταία φορά στα ελληνικά νησιά. Η επίσημη ανακοίνωση της Λίλι Κόλινς.

Αν διαθέτεις λογαριασμούς στα social media, αποκλείεται να μην έχεις πάρει πρέφα, πως εδώ και μερικές ημέρες το cast της σειράς του Netflix «Emily in Paris» βρίσκεται στη Μύκονο. Λίλι Κόλινς, Λούκας Μπράβο, Άσλεϊ Παρκ έχουν ξεκινήσει ήδη γυρίσματα στο νησί των Ανέμων, με φωτογραφίες και βίντεο από τα γραφικά σοκάκια του νησιού να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Η έκτη σεζόν του «Emily in Paris» βρίσκει την Έμιλι Κούπερ και τον Γκαμπριέλ στην Ελλάδα - και αυτή η ιστορία δεν γίνεται να μην έχει ενδιαφέρον.

Η ανάρτηση της Λίλι Κόλινς για το μεγάλο φινάλε του “Emily in Paris” που θα ‘χει άρωμα Ελλάδας

Τις τελευταίες ώρες, τόσο η Λίλι Κόλινς όσο και η Άσλεϊ Παρκ μοιράστηκαν με τους εκατομμύρια διαδικτυακούς φίλους τους διάφορα στιγμιότυπα από τις εξορμήσεις τους στο νησί κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Από τους πολυσύχναστους δρόμους του Παρισιού και της Ρώμης, οι πρωταγωνιστές βρίσκονται τώρα σε παραλίες, σοκάκια και καλντερίμια, μεταφέροντας εικόνες από τη χώρα μας σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στην επίσημη σελίδα του Netflix στα social media, η Λίλι Κόλινς ανακοίνωσε το μεγάλο φινάλε της αγαπημένης σειράς. «Γεια σας, είμαι η Λίλι και θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σας. Μετά από έξι αξέχαστα χρόνια παίζοντας την Έμιλι Κούπερ, είμαι εδώ για να ανακοινώσω, πως η έκτη σεζόν που έρχεται, θα είναι και η τελευταία. Η έκτη σεζόν θα σου δώσει ό,τι αγαπάς για τη σειρά, αποκαλύπτοντας το τελευταίο κεφάλαιο της περιπέτειας στη ζωή της Έμιλι», ακούγεται να λέει, μεταξύ άλλων, η ηθοποιός.

Σε ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της στο IG με φωτογραφίες από το νησί των Ανέμων, σημείωσε: «Και επιστρέψαμε - για τελευταία φορά. Το “Emily in Paris” ταξιδεύει στην Ελλάδα (και φυσικά στη Γαλλία) για μία τελευταία, επική περιπέτεια. Ας κάνουμε αυτή τη σεζόν την πιο απίστευτα ξεχωριστή μέχρι τώρα».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τα γυρίσματα της σειράς «Emily in Paris» θα ολοκληρωθούν στις 26 Μαΐου.