Ολίβια Ροντρίγκο: Η απάντηση στις επικρίσεις για το ντύσιμό της - «Οι γυναίκες δεν πρέπει να απολογούνται για το τι φορούν»

Η συζήτηση γύρω από τα όρια της γυναικείας έκφρασης αναζωπυρώθηκε τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή τις αντιδράσεις που προκάλεσε η εμφάνιση της Ολίβια Ροντρίγκο.

Η Ολίβια Ροντρίγκο βρέθηκε στο επίκεντρο σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω ενός babydoll φορέματος που επέλεξε να φορέσει στη σκηνή, με ορισμένους χρήστες να χαρακτηρίζουν την αισθητική του «παιδική» ή «ακατάλληλη». Η ίδια, ωστόσο, απέρριψε κατηγορηματικά αυτές τις ερμηνείες, υποστηρίζοντας ότι τέτοιου είδους αντιδράσεις αποκαλύπτουν βαθύτερα κοινωνικά στερεότυπα γύρω από τη γυναικεία εικόνα.

Η 23χρονη ποπ σταρ βρέθηκε στο στόχαστρο σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την εμφάνισή της στο Teatre Grec της Βαρκελώνης στις 8 Μαΐου, όπου ερμήνευσε το νέο της τραγούδι «Drop Dead» φορώντας ένα κοντό, φουσκωτό φόρεμα με λουλουδάτα μοτίβα, γνωστό ως babydoll dress. Το ίδιο αισθητικό ύφος υιοθετεί και στο εξώφυλλο του επερχόμενου άλμπουμ της.

Η ίδια, ωστόσο, δεν άφησε τα σχόλια αναπάντητα. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο podcast των New York Times, η τραγουδίστρια εξέφρασε την απογοήτευσή της για τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύτηκε η εμφάνισή της, υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση αποκαλύπτει μια ευρύτερη κοινωνική τάση σεξουαλικοποίησης των γυναικών ανεξάρτητα από το τι φορούν.

Η Ροντρίγκο επεσήμανε ότι στο παρελθόν έχει εμφανιστεί στη σκηνή με πολύ πιο αποκαλυπτικά σύνολα, χωρίς να προκαλέσει αντίστοιχες αντιδράσεις. Όπως υποστήριξε, είναι παράδοξο το γεγονός ότι ένα φόρεμα που καλύπτει σχεδόν ολόκληρο το σώμα της χαρακτηρίστηκε πιο «προβληματικό» από εμφανίσεις με σορτς ή τοπ που άφηναν περισσότερα σημεία του σώματος εκτεθειμένα.

Σύμφωνα με την τραγουδίστρια, το πρόβλημα δεν βρίσκεται στο ρούχο, αλλά στον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι άνθρωποι επιλέγουν να το ερμηνεύσουν. Μάλιστα, δεν δίστασε να συνδέσει τις αντιδράσεις με τη διαχρονική κοινωνική πίεση που δέχονται τα κορίτσια από μικρή ηλικία, όταν καλούνται να προσαρμόζουν την εμφάνισή τους ώστε να αποφύγουν την ανεπιθύμητη προσοχή ή την κριτική.

Η αισθητική επιλογή της Ροντρίγκο δεν ήταν τυχαία. Η ίδια αποκάλυψε ότι η έμπνευσή της προέρχεται από εμβληματικές γυναικείες μορφές της εναλλακτικής και πανκ σκηνής της δεκαετίας του 1990, όπως η Κάθλιν Χάνα και η Κόρτνεϊ Λαβ. Όπως εξήγησε, στόχος της δεν ήταν να δημιουργήσει μια προκλητική εικόνα, αλλά να αποτίσει φόρο τιμής σε καλλιτέχνιδες που επηρέασαν τη μουσική και αισθητική της ταυτότητα.

Η Κόρτνεϊ Λαβ στάθηκε δημόσια στο πλευρό της νεαρής τραγουδίστριας, εκφράζοντας τη στήριξή της μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά το κύμα επικρίσεων.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ολίβια Ροντρίγκο προετοιμάζεται για την κυκλοφορία του τρίτου προσωπικού της άλμπουμ, με τίτλο «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love», που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 12 Ιουνίου. Η τραγουδίστρια έχει ήδη προϊδεάσει τους θαυμαστές της ότι το νέο μουσικό της κεφάλαιο θα διαφέρει αισθητά από τις προηγούμενες δουλειές της, καθώς θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε θέματα όπως η αγάπη, η ευτυχία και η αισιοδοξία.

Η Ροντρίγκο δεν είναι η πρώτη καλλιτέχνιδα που βρίσκεται αντιμέτωπη με δημόσιο σχολιασμό για την εμφάνισή της. Ωστόσο, η συγκεκριμένη υπόθεση ανέδειξε για ακόμη μία φορά τα ερωτήματα γύρω από τα όρια της δημόσιας κριτικής, τη γυναικεία αυτοδιάθεση και τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το σώμα και την εικόνα των γυναικών.