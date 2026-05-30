Τζον Τραβόλτα για το νέο στιλιστικό του σήμα κατατεθέν - «Ήθελα να μοιάζω με σκηνοθέτη»

Ο Τζον Τραβόλτα έχει υιοθετήσει τον μπερέ ως προσωπικό του στιλιστικό σήμα κατατεθέν, δηλώνοντας ότι θέλει να πειραματιστεί με τη μόδα και να εκφράσει μια πιο «σκηνοθετική» ταυτότητα.

Ο Τζον Τραβόλτα φαίνεται πως έχει εισέλθει σε μια νέα στιλιστική φάση, με τον μπερέ να έχει εξελιχθεί στο βασικό στοιχείο της δημόσιας εικόνας του. Μετά τις πρόσφατες εμφανίσεις του στο Φεστιβάλ των Καννών, ο διάσημος ηθοποιός εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής (DGA), όπου παρουσίασε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με τίτλο «Propeller One-Way Night Coach», φορώντας ξανά το χαρακτηριστικό καπέλο που πλέον έχει γίνει σήμα κατατεθέν του.

Σε δηλώσεις του στο Variety, ο Τραβόλτα εξήγησε ότι η επιλογή του μπερέ δεν ήταν τυχαία, αλλά μια συνειδητή προσπάθεια να υιοθετήσει μια εικόνα που τον φέρνει πιο κοντά στην ιδιότητα του σκηνοθέτη. Όπως ανέφερε, ο μπερές έχει ιστορία αιώνων και συνδέεται τόσο με τη στρατιωτική παράδοση όσο και με καλλιτέχνες, ζωγράφους και μουσικούς. Παρατηρώντας φωτογραφίες διάσημων σκηνοθετών, κατέληξε ότι πολλοί από αυτούς υιοθετούσαν παρόμοια αισθητική, κάτι που τον ενέπνευσε να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Ο Τζον Τραβόλτα αποκάλυψε μάλιστα ότι πλέον διαθέτει τουλάχιστον δώδεκα μπερέδες, τους οποίους χρησιμοποιεί εναλλάξ στις δημόσιες εμφανίσεις του. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η μόδα για εκείνον αποτελεί έναν τρόπο να «αλλάζει εικόνα» και να απομακρύνεται από τη σταθερή ταυτότητα του ηθοποιού που τον έχει συνοδεύσει για δεκαετίες. Υποστήριξε επίσης ότι οι άνδρες συχνά έχουν λιγότερες επιλογές στον χώρο της μόδας και ότι η αλλαγή και ο πειραματισμός είναι κάτι που θα έπρεπε να ενθαρρύνεται περισσότερο.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην κόρη του, Έλα Τραβόλτα, η οποία τον συνόδευσε σε πρόσφατες εκδηλώσεις και συμμετέχει στο νέο του πρότζεκτ. Όπως είπε, είχαν σκεφτεί να εμφανιστούν με «δίδυμα» σύνολα, ωστόσο τελικά επέλεξαν διαφορετικές στιλιστικές κατευθύνσεις, με εκείνον να εμπνέεται από τη Μπριζίτ Μπαρντό. Η Έλα, από την πλευρά της, δήλωσε ότι εντυπωσιάστηκε από την άμεση και τολμηρή στιλιστική επιλογή του πατέρα της.

Ο Τραβόλτα ανέφερε επίσης ότι η σχέση του με τη μόδα ξεκινά από τα νεανικά του χρόνια, όταν μέλος της οικογένειάς του που εργαζόταν στη Vogue και στο Harper’s Bazaar τον βοηθούσε να διαμορφώσει το προσωπικό του στυλ. Όπως θυμάται, εκείνη την περίοδο δοκίμασε για πρώτη φορά έντονα fashion trends όπως καμπάνες, φαρδιές ζώνες και κοστούμια, εμπνευσμένα από την αισθητική της δεκαετίας του ’60.

Η νέα του εμφάνιση στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο συνοδεύεται από την πεποίθηση ότι η ανδρική μόδα μπορεί να γίνει πιο τολμηρή και δημιουργική. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, οι άνδρες θα πρέπει να έχουν περισσότερες επιλογές και να μην φοβούνται να πειραματιστούν, καθώς η μόδα δεν είναι αποκλειστικό πεδίο των γυναικών.

Το «Propeller One-Way Night Coach», βασισμένο στο παιδικό βιβλίο που είχε γράψει ο ίδιος το 1997, αποτελεί μια νέα δημιουργική προσπάθεια του Τραβόλτα, η οποία είναι διαθέσιμη για streaming μέσω της πλατφόρμας Apple TV+.