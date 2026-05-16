Τζον Τραβόλτα: Tιμήθηκε με Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες και ξέσπασε σε δάκρυα

Ο διάσημος ηθοποιός δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, δηλώνοντας πως η βράβευση αυτή «είναι κάτι πέρα από τα Όσκαρ».

Μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα και ιστορικές στιγμές έζησε ο Τζον Τραβόλτα στο 79ο Φεστιβάλ Καννών, όταν το φεστιβάλ τον τίμησε αιφνιδιαστικά με τιμητικό Χρυσό Φοίνικα, τη σημαντικότερη διάκριση του θεσμού για συνολική προσφορά στον κινηματογράφο.

Ο 72χρονος σταρ βρέθηκε στις Κάννες για την παγκόσμια πρεμιέρα της πρώτης του σκηνοθετικής ταινίας με τίτλο «Propeller One-Way Night Coach», ωστόσο δεν περίμενε πως η βραδιά θα εξελισσόταν σε μια τόσο προσωπική και συγκινητική στιγμή. Μόλις ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, Τιερί Φρεμό, του παρέδωσε τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα, ο Τραβόλτα εμφανίστηκε σοκαρισμένος και βαθιά συγκινημένος.

«Αυτό είναι πέρα από τα Όσκαρ», είπε συγκρατώντας τα δάκρυά του, ενώ το κοινό τον αποθέωνε με παρατεταμένο χειροκρότημα. Μάλιστα, μιλώντας στα γαλλικά, αναφώνησε: «Τι απίστευτη έκπληξη! Δεν το περίμενα ποτέ αυτό».

Ο ηθοποιός ευχαρίστησε θερμά τον Τιερί Φρεμό, αποκαλύπτοντας πως όταν συναντήθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο, δεν είχε καμία βεβαιότητα ότι η ταινία του θα γινόταν δεκτή στο φεστιβάλ. Όπως εξήγησε, όταν έμαθε πως όχι μόνο επιλέχθηκε, αλλά και ότι έγραψε ιστορία ως η πρώτη ταινία που εγκρίθηκε τόσο νωρίς από το φεστιβάλ, ξέσπασε σε κλάματα.

Η νέα ταινία του Τζον Τραβόλτα αποτελεί ίσως το πιο προσωπικό έργο της καριέρας του. Βασισμένη στο παιδικό βιβλίο που είχε γράψει το 1997, η ιστορία διαδραματίζεται στη «χρυσή εποχή» της αεροπορίας και ακολουθεί ένα νεαρό αγόρι, λάτρη των αεροπλάνων, και τη μητέρα του σε ένα ταξίδι προς το Χόλιγουντ.

Ο ίδιος ο Τραβόλτα χαρακτήρισε την ταινία ως «την πιο προσωπική που έχει κάνει ποτέ», εξηγώντας πως αποτελεί φόρο τιμής στην οικογένειά του και ιδιαίτερα στη μητέρα και την αδελφή του, που – όπως είπε – διαμόρφωσαν τα όνειρα και τη δημιουργική του πορεία.

Στην ταινία συμμετέχει και η κόρη του, Έλα Μπλε Τραβόλτα, γεγονός που έκανε την εμπειρία ακόμη πιο συναισθηματική για τον ηθοποιό. Μετά την προβολή, ο Τραβόλτα γύρισε στη σκηνή και, δείχνοντας προς την οικογένειά του που βρισκόταν στην αίθουσα, δήλωσε: «Ο λόγος που υπάρχω ως καλλιτέχνης βρίσκεται εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι με έκαναν αυτό που είμαι».

Ο Τζον Τραβόλτα έχει συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις πιο εμβληματικές ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου, όπως τα «Pulp Fiction», «Grease», «Saturday Night Fever» και «Face/Off». Έχει υπάρξει δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, ενώ η σχέση του με τις Κάννες κρατά δεκαετίες, καθώς στο παρελθόν είχε βρεθεί στο φεστιβάλ με ταινίες όπως το «Pulp Fiction» του Κουέντιν Ταραντίνο, που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα το 1994.

Η φετινή βράβευση έρχεται να επισφραγίσει μια πορεία γεμάτη επιτυχίες, αλλά και προσωπικές διαδρομές, αποδεικνύοντας πως ο Τζον Τραβόλτα παραμένει μία από τις πιο αγαπητές και διαχρονικές μορφές του παγκόσμιου σινεμά.