Σίνθια Ερίβο: «Με πέρασαν για σωματοφύλακα» - Καταγγέλλει ρατσιστικά στερεότυπα για τις μαύρες γυναίκες

Η Σίνθια Ερίβο σχολίασε δημόσια την έντονη αντίδραση που προκάλεσε το περιστατικό στο κόκκινο χαλί, όπου παρενέβη για να προστατεύσει την Αριάνα Γκράντε από θαυμαστή.

Η Σίνθια Ερίβο, πρωταγωνίστρια της ταινίας «Wicked», δήλωσε ότι η αντίδραση του κοινού στο περιστατικό της πρεμιέρας στη Σιγκαπούρη, όπου παρενέβη για να απομακρύνει έναν άνδρα που όρμησε προς την Αριάνα Γκράντε, αποκάλυψε «τη βαθιά προβληματική και ύπουλη φύση του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι μαύρες γυναίκες».

Σε συνέντευξή της στο Variety, η Σίνθια Ερίβο περιέγραψε τη στιγμή του περιστατικού, εξηγώντας ότι τόσο η ίδια όσο και η συμπρωταγωνίστριά της βίωσαν φόβο όταν ο Τζόνσον Γουέν πέρασε τα κιγκλιδώματα και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος τους. Όπως είπε, η ίδια αντέδρασε ενστικτωδώς για να τον απομακρύνει από την Αριάνα Γκράντε, η οποία δεν μπορούσε να απελευθερωθεί από τη λαβή του.

Ο δράστης, ο οποίος είχε ιστορικό διαταραχής δημόσιων εκδηλώσεων, καταδικάστηκε σε φυλάκιση εννέα ημερών. Ωστόσο, η συζήτηση που ακολούθησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εστίασε στην εικόνα της Σίνθιας Ερίβο, με αρκετούς χρήστες να τη χαρακτηρίζουν «σωματοφύλακα» της συμπρωταγωνίστριάς της, κάτι που η ίδια θεώρησε προσβλητικό και ρατσιστικά φορτισμένο.

Η ηθοποιός τόνισε ότι η κριτική δεν αφορούσε απλώς ένα στιγμιότυπο, αλλά βαθύτερες προκαταλήψεις γύρω από το φύλο, το σώμα και τη φυλετική ταυτότητα. Όπως ανέφερε, τα σχόλια επικεντρώθηκαν στο παρουσιαστικό της, στο ύψος της, στο ξυρισμένο κεφάλι της και στη σωματική της διάπλαση, οδηγώντας σε στερεοτυπικές ερμηνείες για τον ρόλο της δίπλα στη συμπρωταγωνίστριά της.

«Ένιωσα ότι η ανθρωπιά μου διαστρεβλώθηκε», δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως η εμπειρία αυτή την έκανε να επανεξετάσει τη συμμετοχή της σε καμπάνια για τα Όσκαρ της ταινίας «Wicked: For Good». Όπως είπε, δεν επιθυμεί να υποβληθεί ξανά σε μια διαδικασία όπου μια αυθόρμητη ανθρώπινη αντίδραση μετατρέπεται σε αντικείμενο παρερμηνειών και προκαταλήψεων.

Η Σίνθια Ερίβο υπογράμμισε ότι η ίδια και η Αριάνα Γκράντε ήταν «τρομοκρατημένες» τη στιγμή του περιστατικού, ενώ επέμεινε πως η προσωπική ασφάλεια και ο σεβασμός των ορίων δεν μπορούν να τίθενται υπό αμφισβήτηση. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι αντιδράσεις θα ήταν πιθανότατα διαφορετικές αν οι ρόλοι ή η εικόνα των εμπλεκομένων ήταν διαφορετικοί.

Η ταινία «Wicked: For Good» είχε σημαντική εμπορική επιτυχία, ωστόσο η ίδια εκτιμά ότι η δημόσια συζήτηση γύρω από το περιστατικό επισκίασε εν μέρει την επαγγελματική της πορεία και επηρέασε την ψυχολογική της σχέση με την προώθηση του έργου.

Η τοποθέτηση της Σίνθιας Ερίβο εντάσσεται σε μια ευρύτερη συζήτηση στο Χόλιγουντ για το πώς αντιμετωπίζονται οι μαύρες γυναίκες στα μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα, ειδικά όταν βρίσκονται στο επίκεντρο δημόσιων περιστατικών υψηλής προβολής.