Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν στο Λονδίνο

Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός αντάλλαξαν όρκους αγάπης σε μια λιτή και ιδιωτική τελετή, παρουσία των πιο κοντινών τους ανθρώπων.

Ένας από τους πιο πολυσυζητημένους γάμους της χρονιάς είναι πια γεγονός! Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός επέλεξαν να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου σε μια ιδιωτική τελετή στο Λονδίνο, προσπαθώντας να κρατήσουν αυτή την «ένωση» επτασφράγιστο μυστικό.

Σύμφωνα με τον διεθνή τύπο, η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν στο ιστορικό Old Marylebone Town Hall, επιλέγοντας να κρατήσουν τη σημαντική αυτή στιγμή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Στην τελετή έδωσαν το «παρών» μόνο στενοί συγγενείς και λίγοι φίλοι του ζευγαριού, οι οποίοι γιόρτασαν μαζί τους αυτή την ξεχωριστή ημέρα.

dua lipa is super kind, politically aware, makes great music, spends her time & money traveling and exploring different cultures, and now she’s married to the man of her dreams.



yeah, dua has won at life. 🥹 pic.twitter.com/LMwGRv9x5w — dua lipa pics (@lipapictures) May 31, 2026

Η κομψή εμφάνιση της Ντούα Λίπα στον γάμο της

Για την ημέρα του γάμου της, η Ντούα Λίπα επέλεξε ένα κομψό λευκό ταγέρ, δημιουργία του οίκου Schiaparelli, σχεδιασμένη από τον Ντάνιελ Ρόουζμπερι. Το συνδύασε με λευκά γάντια, ένα εντυπωσιακό φαρδύ καπέλο και λευκές γόβες, ενώ κρατούσε μια κίτρινη ανθοδέσμη. Από την πλευρά του, ο Κάλουμ Τέρνερ εμφανίστηκε με σκούρο μπλε κοστούμι και ασορτί γραβάτα, κάνοντας μια διακριτική αλλά ιδιαίτερα κομψή εμφάνιση.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, οι νεόνυμφοι αποχώρησαν από το δημαρχείο, δεχόμενοι τις ευχές και το χειροκρότημα των καλεσμένων τους. Ωστόσο, ο πολιτικός γάμος φαίνεται πως αποτελεί μόνο την αρχή των εορτασμών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι έχει προγραμματίσει πολυήμερες γαμήλιες εκδηλώσεις στη Σικελία, όπου αναμένεται να βρεθούν συγγενείς, φίλοι και πρόσωπα από τον χώρο της showbiz, προκειμένου να γιορτάσουν.

Η Ντούα Λίπα είχε επιβεβαιώσει τον αρραβώνα της με τον Κάλουμ Τέρνερ ένα χρόνο πριν

Η Ντούα Λίπα είχε επιβεβαιώσει τον αρραβώνα της με τον Κάλουμ Τέρνερ σε συνέντευξή της στη βρετανική Vogue έναν χρόνο πριν, δηλαδή τον Ιούνιο του 2025. Τότε, η τραγουδίστρια είχε αποκαλύψει πως επιθυμεί να παντρευτεί μετά την ολοκλήρωση της παγκόσμιας περιοδείας της.

Μάλιστα, πηγές κοντά στο ζευγάρι ανέφεραν εκείνη την περίοδο, ότι δεν βιάζονταν να προχωρήσουν στον γάμο, καθώς απολάμβαναν ακόμη τη φάση του αρραβώνα τους. Τελικά, λίγους μήνες αργότερα, πήραν την απόφαση να επισφραγίσουν τη σχέση τους, σε έναν γάμο που μοιράστηκαν μόνο με λίγα και αγαπημένα πρόσωπα.

