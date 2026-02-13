Παπαράτσι την “έπεσαν” στην Ντούα Λίπα και τον Κάλουμ Τέρνερ - Εκνευρισμός και αντιδράσεις στα social media

Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός ζητούσαν επανειλλημένα να τους αφήσουν ήσυχους

Πιθανότατα θα έχεις δει στο TikTok αμέτρητα βίντεο με την Ντούα Λίπα και τον Κάλουμ Τέρνερ στο Παρίσι. Και λογικό να έγιναν viral, αφού η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός, για πρώτη φορά, έδειξαν την ενόχληση και τον εκνευρισμό τους προς τους παπαράτσι, που σε βραδινή τους έξοδο, ξεπέρασαν τα όρια.

Η Ντούα Λίπα φημίζεται για την ευγένειά της προς του παπαράτσι, ωστόσο κατά την διάρκεια εξόδου της με τον αρραβωνιαστικό της, οι φωτογράφοι κυριολεκτικά τους την έπεσαν. Καθώς το ζευγάρι προσπαθούσε να φύγει από ένα εστιατόριο, περιτριγυρίστηκε από παπαράτσι που άρχισαν να φωνάζουν, να τους ακολουθούν στενά και να ζητούν επίμονα φωτογραφίες.

Ο Κάλουμ Τέρνερ, που βγήκε πρώτος από το εστιατόριο τους είπε χαρακτηριστικά: «Παιδιά, μένουμε στη γωνία. Τι κάνετε; Πρέπει να μας αφήσετε ήσυχους. Σας παρακαλώ. Λέτε σε όλους πού μένουμε. Δεν είναι εντάξει».

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν, η Ντούα Λίπα φαίνεται εμφανώς εκνευρισμένη, ζητώντας επανειλημμένα από τους φωτογράφους να «φύγουν», ενώ εκείνοι συνέχιζαν να λένε «μόλις ένα λεπτό» και «μερικές φωτογραφίες», χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την ανησυχία της.

Κάποια στιγμή η κατάσταση έγινε τόσο τεταμένη, με την Ντούα Λίπα να αποκαλεί έναν φωτογράφο «είσαι μπα@@@» και εκείνος να της απαντά «εσύ είσαι». Στη συνέχεια, επενέβη η ασφάλεια, συνοδεύοντάς τους μέχρι το όχημά τους.

Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις και άνοιξε ξανά τον δημόσιο διάλογο σχετικά με τα όρια της ιδιωτικότητας και τις συχνές επιθετικές μεθόδους που χρησιμοποιούν οι παπαράτσι.