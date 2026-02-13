Η Μισέλ Ομπάμα έκανε 10 piercings σε μια ημέρα και αυτό είναι το νέο της look

Ιδιαίτερα τολμηρή είναι η Μισέλ Ομπάμα, αφού δεν δίστασε να κάνει όχι μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά δέκα τρύπες στα αυτιά μας μέσα σε ένα ραντεβού, υλοποιώντας μια επιθυμία χρόνων.

Στα 62 χρόνια της, η Μισέλ Ομπάμα δεν φοβάται να ακολουθήσει τις επιθυμίες της και να δει τον εαυτό της μέσα από τα δικά της μάτια. Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ έχει αφήσει στο παρελθόν τα όποια κουτάκια είχε στη ζωή της και, πλέον, πορεύεται με γνώμονα τις ανάγκες και τα θέλω της - όχι την άποψη ή την κριτική των άλλων. Απαλλαγμένη από «πρέπει», «μη» και ταμπού που διαιωνίζονται στον χρόνο, χαράσει τη δική της πορεία, αποτελώντας παράδειγμα για πολλές γυναίκες, που διστάζουν να ακολουθήσουν την καρδιά τους, επειδή φοβούνται την κριτική.

Κόντρα, λοιπόν, στα στερεότυπα, η Μισέλ Ομπάμα πραγματοποίησε μια επιθυμία χρόνων, η οποία εξέπληξε τους fans της. Έκανε όχι ένα, ούτε δύο ή τρία, αλλά δέκα piercings σε μια ημέρα, υιοθετώντας ένα ολοκαίνουργιο look. Η ίδια μίλησε γι’ αυτή τη μεγάλη αλλαγή στο podcast της, IMO, στο πλαίσιο μιας συζήτησης που είχε με τον αδερφό της και συμπαρουσιαστή Κρεγκ Ρόμπινσον, σχετικά με τα νέα κοσμήματα που κοσμούν τα αυτιά της εδώ και μερικές ημέρες.

Η Μισέλ Ομπάμα έκανε 10 καινούργια piercings στα αυτιά της

Οι δυο τους είχαν έναν απολαυστικό διάλογο, με την Μισέλ Ομπάμα να ισχυρίζεται πως ο αδερφός της δεν πρόσεξε την αλλαγή. Αναφερόμενη στην απόφασή της, είπε: «Πάντα σκεφτόμουν να βάλω μερικά επιπλέον σκουλαρίκια στο αυτί μου, αλλά απλώς ποτέ δεν το έκανα. Είχα μια δεύτερη τρύπα που είχα κάνει πριν αποκτήσω παιδιά. Αλλά μετά απλώς έγινατεμπέλα και σταμάτησα να βάζω σκουλαρίκι σε αυτήν».

«Τώρα πια οι νέοι γύρω μου βάζουν περισσότερα σκουλαρίκια. Υπάρχει απλώς περισσότερη όμορφη διακόσμηση. Βλέπεις κάτι σαν μικρή συστάδα, σαν αστερισμό, που λαμπυρίζει», περιέγραψε. Τότε, ο Κρεγκ Ρόμπινσον τη ρώτησε πόσα piercings έχει: «Στην αρχή σκεφτόμουν να βάλω μόνο μερικά». Αλλά καθώς καθόταν στη θέση του piercing, του είπε: «Ω, βάλε ένα εκεί και ένα εκεί… Aς δοκιμάσουμε κι ένα εκεί». «Τελικά, σε μία μόνο συνεδρία, έκανα 10 τρυπήματα. Δεν πονάει καθόλου».

Στη συνέχεια, ο Κρεγκ Ρόμπινσον τη ρώτησε, αν ο Μπαράκ Ομπάμα παρατήρησε την αλλαγή στην εμφάνισή της, με την ίδια να απαντάει με ειλικρίνεια: «Του πήρε τρεις ημέρες».



