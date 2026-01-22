Μισέλ Ομπάμα: «Οι γυναίκες είμαστε προγραμματισμένες να νιώθουμε άσχημα για τον εαυτό μας, να στρεφόμαστε κατά του εαυτού μας και μετά η μία εναντίον της άλλης»

H Μισέλ Ομπάμα παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη μιλώντας για την κριτική που έχει λάβει όλα αυτά τα χρόνια από τα media, αλλά και για το πώς νιώθει όταν οι γυναίκες στρέφονται κατά άλλων γυναικών

Η Μισέλ Ομπάμα αντιμετώπισε χρόνια κριτικής για την εμφάνισή της κατά τη διάρκεια της θητείας της ως Πρώτη Κυρία της Αμερικής. Και έχει μιλήσει πολλές φορές για αυτό. Τώρα, σε ένα νέο επεισόδιο του podcast «Call Her Daddy», που προβλήθηκε την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, η ίδια αναφέρθηκε στο πόσο γρήγορα τα επαγγελματικά της επιτεύγματα επισκιάστηκαν από τον Τύπο, βάζοντας σε πρώτη θέση την εμφάνισή της.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο παρουσιαστής επανέλαβε ένα απόφθεγμα που είχε πει κάποτε η Μισέλ Ομπάμα, στο οποίο δήλωσε: «Είναι συνήθεια της κουλτούρας του κόσμου να επιτίθεται στις γυναίκες για την εξωτερική τους εμφάνιση». Η συγγραφέας του Becoming εξακολουθεί να συμφωνεί με αυτό το συναίσθημα, υπενθυμίζοντας πώς τα media όσο ο σύζυγός της, Μπαράκ Ομπάμα, ήταν Πρόεδρος επικεντρώθηκαν συστηματικά στα ρούχα της αντί για την εκπαίδευσή ή τα επιτεύγματά της, την καριέρα της ή τα χρόνια που διηύθυνε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Τελικά, όπως τόνισε: «Κατάλαβα ότι η μόδα και η εμφάνιση για τις γυναίκες είναι τόσο ισχυρές, που αν αφιέρωνα πολύ χρόνο μιλώντας γι' αυτό, ίσως κανείς να μην άκουγε τίποτα άλλο από όσα είχα να πω. Ας βεβαιωθούμε ότι έχουμε ένα σχέδιο και μια στρατηγική για το πώς η μόδα θα έχει νόημα και αντίκτυπο».

Στην ίδια συνέντευξη, η Μισέλ Ομπάμα αναφέρθηκε και στο πώς αισθάνεται ότι γυναίκες επιτίθενται σε άλλες γυναίκες. «Όταν σκέφτομαι γυναίκες που επιτίθενται σε γυναίκες, ξέρω ότι αυτό είναι πάντα ριζωμένο στην ανασφάλεια και την έλλειψη αυτοεκτίμησης που οργιάζει στην κουλτούρα μας. Είμαστε προγραμματισμένες να νιώθουμε άσχημα για τον εαυτό μας, μετά να στρεφόμαστε κατά του εαυτού μας και μετά η μία εναντίον της άλλης. Είναι ο θάνατός σου είναι η ζωή μου».

Προφανώς, στη συνέντευξη, η Μισέλ μίλησε και για την πολιτική, υποστηρίζοντας πως οι περισσότεροι άνθρωποι στην κοινωνία μας δεν είναι έτοιμοι ακόμα για γυναίκα στην προεδρία. «Υπάρχουν άνδρες που απλώς δεν θα ψήφιζαν ποτέ γυναίκα», δήλωσε, καλώντας σε ειλικρινή διάλογο γύρω από το ζήτημα. Όσο για το μήνυμά της στις νεότερες γυναίκες;