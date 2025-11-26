Πρόσφατα, η πρώην Πρώτη Κυρία της Αμερικής, δημοσίευσε μια φωτογραφία της, την οποία τράβηξε η φωτογράφος Άνι Λίμποβιτς για την επερχόμενη επανέκδοση του φωτογραφικού της λευκώματος με τίτλο «Γυναίκες»

H Μισέλ Ομπάμα, το 2009 είχε επιλέξει να φορέσει ένα αμάνικο φόρεμα για το επίσημο πορτρέτο της στον Λευκό Οίκο. Δεν ξέρουμε αν το θυμάσαι, αλλά τότε όλοι πανικοβλήθηκαν. Το βλέπαμε στις ειδήσεις, το διαβάζαμε σε άρθρα γνώμης, το παρακολουθούσαμε σε post όπου χρήστες του ίντερνετ διαφωνούσαν για το αν η επίδειξη των χεριών της ήταν ακατάλληλη για μια Πρώτη Κυρία. Άλλοι, ήθελαν να μάθουν τα μυστικά πίσω από τους γυμνασμένους δικεφάλους της. Όλο αυτό πίσω στο 2009. Δεκαέξι χρόνια αργότερα, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο και ο κόσμος σχολιάζει σχεδόν εμμονικά το σώμα της Μισέλ Ομπάμα.

Πρόσφατα, η πρώην Πρώτη Κυρία της Αμερικής, δημοσίευσε μια φωτογραφία της, την οποία τράβηξε η φωτογράφος Άνι Λίμποβιτς για την επερχόμενη επανέκδοση του φωτογραφικού της λευκώματος με τίτλο «Γυναίκες». Στη φωτογραφία, φοράει ένα τζιν παντελόνι, ένα άνετο γκρι μπλουζάκι και μπότες. Γενικά, λάμπει. Η ίδια, μοιράστηκε επίσης μερικά πλάνα από τα παρασκήνια, στα οποία πήρε διάφορες πόζες για τη θρυλική φωτογράφο.

«Η Λίμποβιτς γνώριζε πάντα ότι μια φωτογραφία μπορεί να κάνει περισσότερα από το να διατηρήσει μια στιγμή - μπορεί να πει κάτι», έγραψε η Μισέλ Ομπάμα στη λεζάντα της ανάρτησης, προσθέτοντας: «Ήταν τιμή μου να φωτογραφηθώ από την Άνι για τη νέα έκδοση, αποτυπώνοντας τους πολλούς τρόπους με τους οποίους εμφανίζονται οι γυναίκες σήμερα».

Ωραία, έκανε αυτό το post η Μισέλ. Μια χαρά. Αλλά γιατί ο κόσμος έπαθε πάλι έναν παροξυσμό με το σώμα της; Μερικά από τα σχόλια των χρηστών είναι ότι έχει υποστεί δραματική απώλεια βάρους που είναι σίγουρα αποτέλεσμα του Ozempic. Ποια είναι η απόδειξή τους για αυτό; Καμία. Αλλά έχουν διαίσθηση λογικά. Βασικά, να τι έγινε: Μεγάλο μέρος της συζήτησης προέρχεται από μια viral ανάρτηση στο X από έναν λογαριασμό που ονομάζεται «Mambo Italiano» που ισχυρίζεται ότι μοιράζεται «Κρυμμένους θησαυρούς από την πιο όμορφη χώρα στον κόσμο: την Ιταλία». Πόσο red flag το θες; Ναι.

Ο λογαριασμός αναδημοσίευσε το βίντεο από τα παρασκήνια της Μισέλ Ομπάμα και πρόσθεσε: «Έχει κανείς σας ιδέα πώς η Μισέλ Ομπάμα έχασε ξαφνικά όλο αυτό το βάρος στα 61, που είναι επίσης μια δύσκολη ηλικία για μια γυναίκα να αδυνατίσει;». Αυτό μοιάζει με κακή, σεξιστική, ατάκα γραμμένη από bot και προκάλεσε γρήγορα πολλές αντιδράσεις. Το βίντεο έχει προβληθεί πάνω από 3 εκατομμύρια φορές, με χιλιάδες σχόλια να επιμένουν με σιγουριά ότι η Μισέλ Ομπάμα λαμβάνει GLP-1.

Και η απορία μας είναι: Γιατί να μην εστιάσουμε στο γεγονός πως μια γυναίκα περνάει απλώς μια υπέροχη φάση στη ζωή της – κάτι που βγαίνει προς τα έξω, και όχι στο αν και πώς έχασε τα κιλά της; Ήρεμα ρωτάμε.

