Η Μάντι Μουρ μιλά για την εξωσωματική που δεν πέτυχε: “Αν ήταν να συμβεί, θα γινόταν φυσικά”

Η Μάντι Μουρ αποκάλυψε ότι η προσπάθεια για εξωσωματική γονιμοποίηση δεν είχε αποτέλεσμα, πριν μείνει απροσδόκητα έγκυος στο τρίτο παιδί της.

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν να μιλούν ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στον δρόμο προς τη μητρότητα, συμβάλλοντας στην αποδόμηση των ταμπού που εδώ και δεκαετίες «βαραίνουν» την κοινωνία. Ανάμεσά τους η Μάντι Μουρ, η οποία αποφάσισε να μοιραστεί τη δική της εμπειρία με την εξωσωματική γονιμοποίηση.

Η ηθοποιός αποκάλυψε πως, παρά το γεγονός ότι απέκτησε φυσιολογικά τους δύο πρώτους γιους της με τον σύζυγό της, Τέιλορ Γκόλντσμιθ, αποφάσισε να ακολουθήσει τη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης, προκειμένου να αποκτήσει ένα τρίτο παιδί. Ωστόσο, η απόπειρα δεν είχε το αποτέλεσμα που ευελπιστούσαν να έχει, μέχρι που η ζωή τους επιφύλασσε μια μεγάλη έκπληξη.

Μάντι Μουρ: Πώς από την αποτυχημένη εξωσωματική κατάφερε να αποκτήσει το τρίτο παιδί της με φυσικό τρόπο

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο podcast «Not Skinny But Not Fat», η Μάντι Μουρ εξομολογήθηκε ότι αποφάσισε να κάνει εξωσωματική γονιμοποίηση ως μια μορφή «ασφάλειας», καθώς ήθελε να έχει τη δυνατότητα να «σώσει» ένα έμβρυο μέχρι να νιώσει έτοιμη να μεγαλώσει κι άλλο την οικογένειά της.

«Έκανα έναν κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης και δεν ήταν επιτυχής. Δεν καταφέραμε να έχουμε βιώσιμα ωάρια, ούτε έμβρυα. Και τότε σκέφτηκα: "Εντάξει, αυτό μάλλον ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Αν είναι να συμβεί, θα συμβεί φυσικά"», ανέφερε χαρακτηριστικά η ηθοποιός, προσθέτοντας πως εκείνη την περίοδο είχε αποδεχτεί το ενδεχόμενο να παραμείνει μητέρα δύο παιδιών, ενώ τόνισε πόσο ευγνώμων ένιωθε ήδη για την οικογένειά της.

«Είμαι τόσο ευγνώμων και τόσο χαρούμενη με αυτά τα δύο αγόρια», είπε, αναφερόμενη στους γιους της. Ωστόσο, λίγους μήνες αργότερα ήρθε μια απρόσμενη έκπληξη. Η κόρη της γεννήθηκε το 2024, έπειτα από μια εγκυμοσύνη που δεν βρισκόταν στα άμεσα σχέδια του ζευγαριού. Αλλά έτυχε και κάπως έτσι έγιναν πενταμελής οικογένεια. «Και τότε η Λου απλώς αποφάσισε να εμφανιστεί. Ήρθε πραγματικά ως έκπληξη. Δεν προσπαθούσαμε να αποκτήσουμε παιδί, αλλά ήμασταν ανοιχτοί σε αυτό, ειδικά μετά από όλη την ιστορία με την εξωσωματική», δήλωσε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μάντι Μουρ μιλά για θέματα γονιμότητας. Σε παλαιότερη ανάρτησή της είχε αποκαλύψει ότι πριν από την πρώτη της εγκυμοσύνη οι γιατροί δεν ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξοι ότι θα μπορέσει να γίνει μητέρα. «Ο γιατρός μού είχε πει ότι οι πιθανότητες να μείνω έγκυος ήταν μικρές. Και όμως, προς μεγάλη μας έκπληξη, έμεινα έγκυος στον Γκας».

Σήμερα, η ηθοποιός είναι μητέρα τριών παιδιών, τα οποία απέκτησε μέσα σε μόλις τρεισήμισι χρόνια. «Έκανα τρία παιδιά μέσα σε τριάμισι χρόνια», είπε, ενώ παραδέχτηκε ότι αυτός ο ρυθμός, με τον οποίο μεγάλωσε η οικογένειά της, ήταν ιδιαίτερα απαιτητικός και δύσκολος.

