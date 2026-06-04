Μέριλιν Μονρόε: Η άγνωστη μάχη της με την ενδομητρίωση

Μια νέα πτυχή της ζωής της χολιγουντιανής σταρ έρχεται στο φως μέσα από ντοκιμαντέρ που εστιάζει στη γυναικεία υγεία

Περισσότερες από έξι δεκαετίες μετά τον θάνατό της, η Μέριλιν Μονρόε εξακολουθεί να απασχολεί την κοινή γνώμη. Αυτή τη φορά, όμως, όχι για τις σχέσεις ή τα μυστήρια που περιέβαλαν τη ζωή της, αλλά για μια λιγότερο γνωστή πτυχή της: τη μάχη της με την ενδομητρίωση.

Το νέο ντοκιμαντέρ «End of the Cycle», που έκανε πρεμιέρα στις 2 Ιουνίου, επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη σταρ. Μέσα απο μαρτυρίες ειδικών, νέα στοιχεία και προσωπικές αφηγήσεις, η ταινία υποστηρίζει ότι η σοβαρή μορφή ενδομητρίωσης από την οποία έπασχε η Μονρόε επηρέασε τη ζωή της περισσότερο από όσο είχε γίνει μέχρι σήμερα αντιληπτό. Στο ντοκιμαντέρ συμμετέχουν επίσης προσωπικότητες που έχουν μιλήσει δημόσια για τη δική τους εμπερία με την πάθηση, όπως η Έιμι Σούμερ και Τζούλιαν Χαφ.

Για πολλά χρόνια, η Μέριλιν Μονρόε χαρακτηριζόταν ως δύσκολη και απρόβλεπτη. Ωστόσο, η άποψη αυτή παρέβλεπε τον χρόνιο και εξουθενωτικό πόνο που βίωνε σε καθημερινή βάση. Παράλληλα, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι γυναίκες εκείνης της εποχής σπάνια μιλούσαν ανοιχτά για τέτοια προσωπικά ζητήματα υγείας, ενώ τόσο η κοινωνία όσο και η ιατρική κοινότητα διέθεταν ελάχιστες γνώσεις γύρω από την ενδομητρίωση.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ, η Μονρόε υπέστη πολλαπλές αποβολές και αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες στην προσπάθειά της να αποκτήσει παιδιά. Παράλληλα, οι συχνές νοσηλείες της φαίνεται πως σχετίζονταν με την πάθηση.

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Όπως υποστηρίζει ο συγγραφέας μιας από τις πιο φημισμένες βιογραφίες της, Άντονι Σάμερς, η νόσος της εξελίχθηκε σε τόσο σοβαρό βαθμό ώστε διέλυσε τους γάμους της, το όνειρό της να κάνει παιδιά, την καριέρα της και, τελικά, την ίδια της τη ζωή. Μάλιστα, η χρήση ισχυρών αναλγητικών, ηρεμιστικών και υπνωτικών συνέβαλε στην εξάρτησή της από αυτά.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί ένα σημείωμα που φέρεται να άφησε στον γιατρό της πριν από χειρουργική επέμβαση το 1952. Σε αυτό, η Μονρόε τον παρακαλούσε να διατηρήσει όσο το δυνατόν περισσότερα από τα αναπαραγωγικά της όργανα, καθώς επιθυμούσε βαθιά να αποκτήσει παιδιά στο μέλλον.

Τι είναι η ενδομητρίωση

Η ενδομητρίωση είναι μια χρόνια γυναικολογική πάθηση κατά την οποία ιστός παρόμοιος με εκείνον στο εσωτερικό της μήτρας αναπτύσσεται εκτός αυτής. Η κατάσταση μπορεί να προκαλέσει χρόνιο πυελικό πόνο, επώδυνες περιόδους, υπογονιμότητα και σημαντική επιβάρυνση της καθημερινότητας.

Υπολογίζεται ότι περισσότερες από 200 εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως ζουν με την πάθηση, ενώ η διάγνωσή της συχνά καθυστερεί σημαντικά, με αποτέλεσμα πολλές ασθενείς να υποφέρουν για χρόνια χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη και θεραπεία.

Η κυκλοφορία του «End of the Cycle» συμπίπτει συμβολικά με τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της Μονρόε. Οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ ελπίζουν ότι η ιστορία της θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της ενδομητρίωσης και θα δώσει φωνή σε εκατομμύρια γυναίκες που συνεχίζουν να δίνουν τη δική τους μάχη με τη νόσο.