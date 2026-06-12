Χάρι Στάιλς: Στην Κέρκυρα η μητέρα του, Αν - Οι πόζες με μαγιό σε πολυτελές resort

Όσο ο Χάρι Στάιλς κάνει περιοδεία, η μητέρα του, Αν, απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της στην Κέρκυρα.

Μπορεί ο Ιούνιος να μην αποτελεί τον κατεξοχήν μήνα διακοπών για τους Έλληνες, ωστόσο δεν ισχύει το ίδιο και για τους τουρίστες. Ήδη από τον Μάιο χιλιάδες επισκέπτες από το εξωτερικό έχουν ταξιδέψει στα ελληνικά νησιά, απολαμβάνοντας τις διακοπές τους με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Ανάμεσά τους και η μητέρα του Χάρι Στάιλς, Αν Τουίστ.

Η 58χρονη επέλεξε την Κέρκυρα, για να περάσει ένα μέρος των διακοπών της, όπως γνωστοποίησε μέσα από ανάρτησή της στα social media. Στις εν λόγω φωτογραφίες, η ίδια ποζάρει με το μαγιό της, δίνοντάς μας μια γεύση από τις ξέγνοιαστες ημέρες στο νησί του Ιονίου. Από τις πόζες στην πισίνα, τις βουτιές στη θάλασσα, τις εξόδους και τα ηλιοβασιλέματα, η Αν Τουίστ φαίνεται πως ενθουσιάστηκε με την Κέρκυρα.

Η μητέρα του Χάρι Στάιλς κάνει διακοπές στην Κέρκυρα

«Περάσαμε μερικές καταπληκτικές μέρες συζητώντας με την Σαρλίν Έβανς στο όμορφο νησί της Κέρκυρας. Το να νιώθεις τη ζεστασιά στο δέρμα σου, να βλέπεις τον γαλάζιο ουρανό και να ακούς τη θάλασσα, είναι απόλυτη μαγεία. Είναι πολύ τονωτικό για την ψυχή σου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, ο γιος, Χάρι Στάιλς, βρίσκεται εν μέσω της παγκόσμιας περιοδείας του «Together, Together», η οποία περιλαμβάνει 50 σταθμούς σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ο pop artist, μετά από τρία χρόνια επαγγελματικής παύσης, επέστρεψε δυναμικά στη μουσική βιομηχανία, κυκλοφορώντας νέο άλμπουμ με τίτλο «Kiss All the Time. Disco, Occasionally». Οι fans του περίμεναν πώς και πώς αυτό το come back, όπως αποδεικνύεται από τις πωλήσεις των εισιτηρίων.