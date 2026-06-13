Τζέσικα Σίμπσον: «Με πίεζαν να χάσω κιλά για να ανταγωνιστώ την Μπρίτνεϊ Σπίαρς»

Αποκάλυψε ότι δέχθηκε έντονες πιέσεις για να χάσει βάρος στα 17 της, με την ίδια να μην νιώθει «ποτέ αρκετή».

Η Τζέσικα Σίμπσον προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση σχετικά με τα πρώτα χρόνια της καριέρας της, περιγράφοντας την έντονη πίεση που δέχθηκε από τη δισκογραφική της εταιρεία ώστε να αλλάξει την εμφάνισή της και να ανταγωνιστεί άλλες μεγάλες ποπ σταρ, όπως η Μπρίτνεϊ Σπίαρς και η Κριστίνα Αγκιλέρα.

Η 45χρονη τραγουδίστρια μίλησε σε συναυλία της στην Πενσιλβάνια, όπου αναφέρθηκε στις εμπειρίες της ως έφηβη καλλιτέχνιδα που μόλις είχε ξεκινήσει την πορεία της στη μουσική βιομηχανία. Όπως είπε, ενώ πίστευε ότι είχε υπογράψει συμβόλαιο κυρίως λόγω της φωνής της, σύντομα βρέθηκε αντιμέτωπη με απαιτήσεις που αφορούσαν το σώμα της και όχι το ταλέντο της.

Μόλις στα 17 της χρόνια της ζητήθηκε να χάσει περίπου 7 κιλά, παρότι ήδη ζύγιζε μόλις 52 κιλά. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η απαίτηση αυτή ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για μια έφηβη που προσπαθούσε να διαμορφώσει την ταυτότητά της.

«Έπρεπε να ακολουθήσω τα βήματα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς και της Κριστίνα Αγκιλέρα», ανέφερε, εξηγώντας ότι η εικόνα της ποπ σταρ εκείνης της εποχής είχε γίνει το σημείο αναφοράς για τη δική της καριέρα.

Κατά την περίοδο του δεύτερου άλμπουμ της, «Irresistible», η δισκογραφική της εταιρεία της ζήτησε να αποκτήσει ακόμη και «six pack», κάτι που όπως παραδέχθηκε η ίδια θεωρούσε αδύνατο για το σώμα της. «Δεν είναι αυτό το σωματότυπό μου. Πάντα είχα λίγο κοιλιά», είπε με ειλικρίνεια, τονίζοντας πως η φυσική της εικόνα δεν ταίριαζε με τα πρότυπα που της επέβαλλαν. Η ίδια παραδέχθηκε ότι όλα αυτά τα χρόνια ένιωθε συνεχώς ανεπαρκής. «Πάντα ένιωθα αποτυχία, επειδή δεν ήμουν ποτέ αρκετά καλή», είπε συγκινημένη, περιγράφοντας το ψυχολογικό βάρος που της προκαλούσαν οι απαιτήσεις της καριέρας της.

Τα τελευταία χρόνια, η Τζέσικα Σίμπσον έχει επιστρέψει στη μουσική σκηνή με το διπλό EP «Nashville Canyon», το πρώτο μουσικό έργο μετά από 15 χρόνια αποχής. «Το να ανεβαίνω στη σκηνή είναι πιο άνετο ακόμη και από το να είμαι στο σαλόνι του σπιτιού μου», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πόσο θεραπευτική είναι πλέον η μουσική για την ίδια.

Η Τζέσικα Σίμπσον έγινε παγκόσμια γνωστή στα τέλη της δεκαετίας του ’90 με το ντεμπούτο άλμπουμ της «Sweet Kisses» και το επιτυχημένο single «I Wanna Love You Forever». Ακολούθησαν επιτυχίες όπως τα άλμπουμ «In This Skin» και «Public Affair», που την καθιέρωσαν ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ποπ μουσικής.

Ωστόσο, η ίδια έχει πλέον στραφεί σε μια πιο προσωπική και εσωτερική καλλιτεχνική πορεία, επηρεασμένη και από τις εμπειρίες της στη ζωή και λόγω του γάμο της με τον Έρικ Τζόνσον, με τον οποίο έχει αποκτήσει τρία παιδιά.

Η σημερινή της τοποθέτηση έρχεται να προστεθεί σε μια ευρύτερη συζήτηση για τα μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας. Η Τζέσικα Σίμπσον, μέσα από την προσωπική της εμπειρία, περιγράφει μια εποχή όπου το ταλέντο συχνά επισκιαζόταν από την εικόνα και όπου οι νεαρές καλλιτέχνιδες καλούνταν να προσαρμοστούν σε αυστηρά και πολλές φορές αδύνατα πρότυπα.