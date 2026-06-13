Αριάνα Γκράντε κατά Λευκού Οίκου: «Μην χρησιμοποιείτε τη μουσική μου για αυτό το βάρβαρο και απάνθρωπο περιεχόμενο»

Η Αριάνα Γκράντε αντέδρασε έντονα στη χρήση τραγουδιού της από τον Λευκό Οίκο σε βίντεο για επιχειρήσεις της ICE, προκαλώντας πολιτική αντιπαράθεση.

Η διάσημη ποπ σταρ κατηγόρησε δημόσια τον Λευκό Οίκο για τη χρήση της μουσικής της σε βίντεο που προωθούσε επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), χαρακτηρίζοντας το περιεχόμενο «βάρβαρο», «απάνθρωπο» και «αποτρόπαιο».

Η αφορμή δόθηκε από μια ανάρτηση στον λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο TikTok, στην οποία εμφανίζονταν πράκτορες της ICE να συλλαμβάνουν και να περνούν χειροπέδες σε άτομα. Το βίντεο χρησιμοποιούσε ως μουσική υπόκρουση μια παραλλαγή του τραγουδιού «Bye», που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ της τραγουδίστριας από το 2024.

@whitehouse Bye-bye 👋 President Trump has delivered the most secure border in history ♬ original sound - The White House

Η αντίδραση της Αριάνα Γκράντε ήταν άμεση. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η τραγουδίστρια σχολίασε κάτω από το επίμαχο βίντεο γράφοντας: «Παρακαλώ μην χρησιμοποιήσετε ποτέ ξανά τη μουσική μου σε σχέση με αυτή τη βάρβαρη, απάνθρωπη και αποτρόπαιη ανοησία. Γ@μ… την ICE».

Αν και το σχόλιο δεν είναι πλέον ορατό δημόσια, εκπρόσωπος της τραγουδίστριας επιβεβαίωσε ότι η ανάρτηση έγινε πράγματι από την ίδια. Παράλληλα, η ομάδα της εργάστηκε για την αφαίρεση του ηχητικού αποσπάσματος από το βίντεο, κάτι που τελικά συνέβη λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της αντίδρασής της.

Η απάντηση του Λευκού Οίκου

Η κριτική της Γκράντε δεν έμεινε αναπάντητη. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Άμπιγκεϊλ Τζάκσον, υπερασπίστηκε τη χρήση του βίντεο και επιτέθηκε στις θέσεις της τραγουδίστριας. Σε δήλωσή της ανέφερε: «Ας το πούμε για τελευταία φορά: αυτό που είναι πραγματικά βάρβαρο, απάνθρωπο και αποτρόπαιο είναι οι παράνομοι εγκληματίες μετανάστες που έχουν τραυματίσει και δολοφονήσει αθώους Αμερικανούς πολίτες».

Η τοποθέτηση αυτή εντάσσεται στη σκληρή μεταναστευτική πολιτική που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τις μαζικές επιχειρήσεις απέλασης και τις εντατικές εφόδους της ICE σε διάφορες πολιτείες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Αριάνα Γκράντε εκφράζει δημόσια την αντίθεσή της προς τον Ντόναλντ Τραμπ και τις πολιτικές του. Τον Σεπτέμβριο του 2025 είχε αναδημοσιεύσει στο Instagram ανάρτηση του ακτιβιστή Ματ Μπέρνσταϊν, η οποία επέκρινε τις επιχειρήσεις της ICE, τη ρητορική κατά των τρανς ατόμων και γενικότερα όσα χαρακτήριζε απειλές για τη δημοκρατία.

Η τραγουδίστρια είχε επίσης στηρίξει ανοιχτά την υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές του 2024, ενώ στο παρελθόν είχε συμμετάσχει σε εκδηλώσεις της κυβέρνησης του Μπαράκ Ομπάμα, τραγουδώντας στο πρόγραμμα «Women of Soul» στον Λευκό Οίκο το 2014.

Ειρωνική απάντηση από την κυβέρνηση Τραμπ

Στην κόντρα παρενέβη και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κους Ντεσάι, ο οποίος επέλεξε να απαντήσει με σαρκαστικό ύφος, χρησιμοποιώντας λογοπαίγνια βασισμένα σε τίτλους τραγουδιών της Γκράντε.

«Σκούπισε τα δάκρυά σου, Αριάνα», δήλωσε. «Οι ενέργειες του προέδρου Τραμπ έβαλαν τέλος στην κρίση πληθωρισμού της εποχής Μπάιντεν και φέρνουν τρισεκατομμύρια δολάρια νέων επενδύσεων. Υπέγραψε ακόμη και εκτελεστικό διάταγμα που άνοιξε τον δρόμο ώστε η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου να ελέγξει την Ticketmaster για τις υπερβολικές χρεώσεις προς τους θαυμαστές της Αριάνα Γκράντε. Περαστικά σου, Αριάνα!».

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το διαχρονικό ζήτημα της χρήσης καλλιτεχνικού έργου σε πολιτικά μηνύματα χωρίς τη συναίνεση των δημιουργών. Πολλοί καλλιτέχνες τα τελευταία χρόνια έχουν αντιδράσει όταν πολιτικοί ή κυβερνήσεις αξιοποίησαν τραγούδια τους σε προεκλογικές εκστρατείες ή επικοινωνιακές καμπάνιες με τις οποίες διαφωνούσαν.