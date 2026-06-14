Μπραντ Πιτ - Αντζελίνα Τζολί: Μετά τον Μάντοξ και την Ζαχάρα, τώρα και ο Νοξ αφαιρεί το επίθετο του πατέρα του

Ο Νοξ Τζολί αποφοίτησε από το λύκειο χρησιμοποιώντας μόνο το επώνυμο της μητέρας του, εντείνοντας τα σενάρια για τη ρήξη με τον Μπραντ Πιτ.

Η πολύκροτη οικογενειακή διαμάχη ανάμεσα στην Αντζελίνα Τζολί και τον Μπραντ Πιτ φαίνεται πως αποκτά ακόμη ένα νέο κεφάλαιο, καθώς ο γιος τους, Νοξ, επέλεξε να μην χρησιμοποιήσει το επώνυμο του πατέρα του κατά την αποφοίτησή του από το λύκειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο 17χρονος Νοξ, ο οποίος ενηλικιώνεται στις 12 Ιουλίου, εμφανίστηκε στο απολυτήριό του ως «Νοξ Τζολί» και όχι ως «Νοξ Τζολί-Πιτ», ακολουθώντας το παράδειγμα αρκετών από τα αδέλφια του που τα τελευταία χρόνια έχουν αφαιρέσει το οικογενειακό επώνυμο του διάσημου ηθοποιού.

Ο Νοξ ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Ακαδημία Fusion του Λος Άντζελες και γιόρτασε την ιδιαίτερη αυτή στιγμή έχοντας στο πλευρό του τη μητέρα του, Αντζελίνα Τζολί, τον αδελφό του Παξ, τις αδελφές του Ζαχάρα και Βιβιέν, καθώς και άλλα μέλη της οικογένειας.

Η απουσία του ονόματος «Πιτ» από το απολυτήριο προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον, καθώς θεωρείται από πολλούς ακόμη μία ένδειξη της αποξένωσης που φαίνεται να υπάρχει ανάμεσα στον Μπραντ Πιτ και αρκετά από τα παιδιά του.

Η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις της οικογένειας εξακολουθούν να απασχολούν τα μέσα ενημέρωσης, σχεδόν δέκα χρόνια μετά τον χωρισμό του άλλοτε χρυσού ζευγαριού του Χόλιγουντ. Σύμφωνα με τις αμερικανικά δημοσιεύματα, τα παιδιά έχουν πλέον ενηλικιωθεί και λαμβάνουν μόνα τους τις αποφάσεις τους σχετικά με το πώς επιθυμούν να διαχειριστούν τη σχέση τους με τον πατέρα τους.

Η απόφαση του Νοξ δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Η αδελφή του, Ζαχάρα, είχε ήδη αρχίσει να χρησιμοποιεί το όνομα «Ζαχάρα Τζολί» σε δημόσιες εμφανίσεις και επίσημες διαδικασίες. Παράλληλα, η Σιλόχ, αμέσως μετά την ενηλικίωσή της το 2024, προχώρησε νομικά στην αφαίρεση του επωνύμου «Πιτ» από το όνομά της. Παρόμοια πορεία φαίνεται να ακολουθεί και ο Μάντοξ, ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας, ο οποίος χρησιμοποιεί επαγγελματικά το όνομα «Μάντοξ Τζολί», ενώ φέρεται να έχει καταθέσει σχετικά νομικά έγγραφα για την επίσημη αλλαγή.

Παρά τη συναισθηματική φόρτιση που συνόδευσε την αποφοίτηση, ο Νοξ φρόντισε να δείξει και μια πιο ανέμελη πλευρά του χαρακτήρα του. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην τελετή, αναφέρθηκε στον αγώνα Μουάι Τάι στον οποίο επρόκειτο να συμμετάσχει λίγες ώρες αργότερα, ενθουσιάζοντας τους παρευρισκόμενους. Με χιούμορ και αυτοπεποίθηση, προανήγγειλε ότι θα ανέβει στο ρινγκ αμέσως μετά την αποφοίτηση, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα συμμαθητών και οικογενειών.