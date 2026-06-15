Η Κιάρα Φεράνι ήρθε στην Ελλάδα και αυτό είναι το πρώτο ελληνικό φαγητό που τίμησε

Η Ιταλίδα influencer βρίσκεται στην Ελλάδα τις τελευταίες ώρες, όπως γνωστοποίησε μέσα από αναρτήσεις της στο IG.

Πόλος έλξης δεκάδων διασήμων αποτελεί κάθε καλοκαίρι η Ελλάδα, με την Κιάρα Φεράνι να επισκέπτεται γι’ ακόμα μια χρονιά τη χώρα μας. Η Ιταλίδα influencer, που τα τελευταία χρόνια βρέθηκε επανειλημμένως στο επίκεντρο των συζητήσεων τόσο λόγω του χωρισμού της από τον Φέντεζ όσο και λόγω του σκανδάλου με το πανετόνε, φαίνεται πως πλέον διανύει μια ήσυχη και δημιουργική περίοδο στη ζωή της. Το διαζύγιο έγινε ιστορία του παρελθόντος, ενώ η δικαστική υπόθεση έκλεισε δικαιώνοντάς τη. Κάπως έτσι, συνεχίζει την καλή πορεία της στα social media, με τις συνεργασίες της να ξεπερνούν τα όρια της Ιταλίας.

Το βράδυ της Κυριακής 15/6, η Κιάρα Φεράνι έφτασε στην Ελλάδα, χωρίς να συνοδεύεται από τα δύο παιδιά της. Ο λόγος της επίσκεψής της στη χώρα μας δεν είναι αμιγώς επαγγελματικός, αφού έχει προγραμματίσει να περάσει και μερικές ημέρες στο πανέμορφο νησί της Μήλου, απολαμβάνοντας τις διακοπές της με φόντο το Αιγαίο. Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους που την περίμεναν στο αεροδρόμιο, αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα επισκεφτεί το εν λόγω κυκλαδίτικο νησί.

Φωτογραφία / Instagram @chiaraferragni

«Θα πάω στη Μήλο για διακοπές, δεν έχω ξαναπάει. Η Ελλάδα είναι υπέροχη χώρα, έχω πολλούς φίλους εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Κιάρα Φεράνι αποτελεί ένα από τα πολλά διάσημα πρόσωπα που λατρεύουν την Ελλάδα και έτσι αυτή βρίσκεται σχεδόν κάθε χρόνο στη λίστα με τους προορισμούς τους.

Κιάρα Φεράνι: Ο πραγματικός λόγος του ταξιδιού στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει τις τελευταίες ώρες, η Κιάρα Φεράνι ήρθε στη χώρα μας λόγω της επικείμενης συνεργασίας της με την Ελληνίδα σχεδιάστρια ρούχων, Βάσια Κωσταρά, με την οποία διατηρούν άριστη σχέση. Η Ιταλίδα influencer θα αποτελέσει το νέο πρόσωπο της καμπάνιας του brand της, με τη συνεργασία τους να αποκτά διεθνείς προεκτάσεις, αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα project της Ελληνίδας δημιουργού. Η Κιάρα Φεράνι έχει επιλέξει αρκετές φορές ρούχα της Βάσιας Κωσταρά για τις εμφανίσεις της, στηρίζοντας και προβάλλοντας τη δουλειά της.

Το πρώτο γεύμα της Κιάρα Φεράνι στην Αθήνα

Αθήνα και καλό φαγητό είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, συνεπώς το πρώτο βράδυ της στη πρωτεύουσα δεν θα μπορούσε να μην δοκιμάσει παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις που είναι φημισμένες παγκοσμίως. Αν ο νους σου πήγε στο σουβλάκι, θα σε απογοητεύσουμε, διότι η Κιάρα Φεράνι επέλεξε να απολαύσει την αυθεντική ελληνική κουζίνα από το μενού της οποίας δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η χωριάτικη σαλάτα.

Στην ανάρτηση που έκανε στο προφίλ της στο IG, η influencer απαθανατίζει το πιάτο της, το οποίο αποτελείται από πολύχρωμα ντοματίνια, αγγούρι, πιπεριά, ελιές, φέτα (φυσικά), ρίγανη, καπαρόφυλλα και λάδι.

Φωτογραφία / Instagram @chiaraferragni



