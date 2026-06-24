Η Τζέσικα Σίμπσον θα έβγαινε ραντεβού από το Instagram, αρκεί ο άλλος να είναι Verified - Το μπλε τικ είναι απαραίτητο

Η Τζέσικα Σίμπσον είναι ανοιχτή στις διαδικτυακές γνωριμίες μέσω των social media, ωστόσο ο εκάστοτε κύριος πρέπει να πληροί κάποια κριτήρια.

Η Τζέσικα Σίμπσον δεν πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα της εποχής, που φέρνει το φλερτ μέσω των social media στο επίκεντρο των σχέσεων. Για την ακρίβεια, είναι ανοιχτή σε νέες γνωριμίες - ακόμα κι αν αυτές προέρχονται από το Instagram - αρκεί να πληρούν μια βασική προϋπόθεση.

Η 45χρονη τραγουδίστρια και επιχειρηματίας βρέθηκε πρόσφατα στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, όπου δέχτηκε ερωτήσεις για την προσωπική ζωή της και το ενδεχόμενο να δεχόταν ένα φλερτ μέσω direct message. Στην ερώτηση, αν θεωρεί κακή ιδέα κάποιος να την προσεγγίσει μέσω DM, η Τζέσικα Σίμπσον απάντησε μονολεκτικά: «Όχι».

Όταν μάλιστα ρωτήθηκε, αν τα μηνύματά της είναι ανοιχτά για ενδιαφερόμενους θαυμαστές ή επίδοξους συντρόφους, η απάντησή της ήταν εξίσου ξεκάθαρη. «Φυσικά», πριν προσθέσει με χιούμορ τη μοναδική της απαίτηση: «Αν είναι verified, ίσως».

Jessica Simpson Says She’s Open to Meeting Someone Through Social Media DMs — but Only If They’re Verified https://t.co/O2V0KLESkW — People (@people) June 24, 2026

Η Τζέσικα Σίμπσον είναι και πάλι ανοιχτή στο φλερτ, μετά το διαζύγιο

Να θυμίσουμε, ότι η Τζέσικα Σίμπσον και ο Έρικ Τζόνσον ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους τον Ιανουάριο του 2025, έπειτα από δέκα χρόνια γάμου. Το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει τρία παιδιά και, παρά το διαζύγιό του, συνεχίζει να διατηρεί άριστες σχέσεις, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την ανατροφή τους.

Πριν από λίγους μήνες, φήμες ήθελαν τη Τζέσικα Σίμπσον να έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική ζωή της. Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας τον Απρίλιο, η ηθοποιός φέρεται να έβγαινε με τον μουσικό Τόμας Άιζενχουντ, ο οποίος στο παρελθόν υπήρξε μέλος του συγκροτήματος Stoop Kids.

Πηγή από το περιβάλλον της είχε αναφέρει τότε, ότι η τραγουδίστρια βρίσκεται σε μια όμορφη περίοδο στη ζωή της. «Είναι χαρούμενη και ανυπομονεί για όσα της επιφυλάσσει το μέλλον», είχε σχολιάσει.