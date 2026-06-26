Μίλι Μπόμπι Μπράουν για το τέλος του Stranger Things: “Ήταν πολύ δύσκολο. Πέρασα μια ελαφριά κατάθλιψη”

Το “Stranger Things” έριξε αυλαία μετά από πέντε σεζόν και 42 επεισόδια στις 31 Δεκεμβρίου του 2025, κλείνοντας ένα μεγάλο επαγγελματικό κεφάλαιο στη ζωή της Μίλι Μπόμπι Μπράουν.

Το 2025 ήταν μια χρονιάς - σταθμός για τη Μίλι Μπόμπι Μπράουν, αφού η επιτυχημένη σειρά του Netflix, στην οποία πρωταγωνιστούσε εδώ και χρόνια, το «Stranger Things» ολοκληρώθηκε, μετά από πέντε σεζόν και 42 επεισόδια. Δεν τα λες και λίγα. Ήταν ένα επαγγελματικό ταξίδι γεμάτο όμορφες στιγμές, το οποίο ύστερα από σχεδόν μια δεκαετία έφτασε στο τέλος του. Και αυτό το φινάλε δεν άφησε ανεπηρέαστη τη Μίλι Μπόμπι Μπράουν.

Η 22χρονη ηθοποιός, που έγινε γνωστή μέσα από τον εμβληματικό ρόλο της Eleven, μίλησε ανοιχτά για τα συναισθήματά της σε πρόσφατη συνέντευξή της podcast «Happy Sad Confused», εξηγώντας ότι χρειάστηκε αρκετός χρόνος για να διαχειριστεί το γεγονός ότι το ταξίδι του «Stranger Things» έφτασε στο τέλος του. Για εκείνη, αυτή η εμπειρία ήταν κάτι παραπάνω από μια απλή δουλειά.

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ένιωσε βαθιά θλίψη για το τέλος του "Stranger Things"

«Έκλαιγα σχεδόν όλο τον Ιανουάριο», ανέφερε χαρακτηριστικά η ηθοποιός, επισημαίνοντας ότι δεν περίμενε πως το τέλος της σειράς θα την επηρέαζε τόσο πολύ σε συναισθηματικό επίπεδο. «Πέρασα μια ελαφριά κατάθλιψη. ήταν πολύ δύσκολο για εμένα. Δεν περίμενα να μου συμβεί αυτό μετά το τέλος της σειράς. Είμαι ένας πολύ χαρούμενος και ανέμελος άνθρωπος», συμπλήρωσε.

Όπως εξήγησε, ένιωσε να αποχαιρετά ένα κομμάτι της παιδικής της ηλικίας, καθώς βρέθηκε στα γυρίσματα από την ηλικία των 10 ετών. Ακόμα, αποκάλυψε πως επικοινώνησε με όλους σχεδόν τους συμπρωταγωνιστές της, θέλοντας να βεβαιωθεί ότι η σχέση τους δεν θα αλλάξει τώρα που οι κάμερες έσβησαν.

«Τους έλεγα: "Θα συνεχίσουμε να είμαστε φίλοι, έτσι; Δεν θα σταματήσετε να μου μιλάτε;"», ανέφερε γελώντας, τονίζοντας πως οι συνεργάτες της είναι για εκείνη κάτι πολύ περισσότερο από συνάδελφοι. Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν χαρακτήρισε τα μέλη του καστ «αδέλφια», αφού πέρασαν μαζί σχεδόν μια δεκαετία, μεγαλώνοντας μπροστά στον φακό. Όπως, μάλιστα, ανέφερε ήταν οι άνθρωποι που έβλεπε περισσότερο ακόμη και από την ίδια της την οικογένεια, γεγονός που έκανε τον αποχωρισμό ακόμη πιο δύσκολο και επώδυνο.

Παρότι η αυλαία του Stranger Things έπεσε πριν από έξι μήνες, η ηθοποιός δεν σκοπεύει να μείνει για καιρό μακριά από τις οθόνες. Το επόμενο επαγγελματικό βήμα της είναι η πολυαναμενόμενη ταινία «Enola Holmes 3», που επιστρέφει στον αγαπημένο ρόλο της νεαρής ντετέκτιβ. Αυτή τη φορά, η Enola ετοιμάζεται να παντρευτεί τον λόρδο Tewkesbury, όταν μια νέα, επικίνδυνη υπόθεση ανατρέπει τα πάντα και την οδηγεί σε μια ακόμη συναρπαστική περιπέτεια.

