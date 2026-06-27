Μάικλ Τζάκσον: Η πιο εμπορική μουσική βιογραφία

Δεκαετίες μετά την ακμή του και χρόνια μετά τον θάνατό του, συνεχίζει να σπάει ταμεία, να εμπνέει trends και να κυριαρχεί στη δημόσια συζήτηση.

Το 2026 ο Μάικλ Τζάκσον βρίσκεται παντού και μοιάζει δύσκολο, ακόμα κι αν θες, να τον αποφύγεις. Τον συναντάς σε κινηματογραφικές αίθουσες, πλατφόρμες streaming, στις κορυφές των charts, στα social media, αλλά και σε ντοκιμαντέρ ή ρεπορτάζ δικαστικού περιεχομένου. Ακριβώς 17 χρόνια μετά τον θάνατό του (στις 25/6/2009) και πάνω από δυο δεκαετίες ύστερα από επιτυχίες που καθόρισαν την ιστορία της ποπ -όπως το Thriller, ο Μάικλ Τζάκσον είναι ξανά εδώ ή μάλλον δεν έφυγε ποτέ. Η ιστορία του εξακολουθεί να γράφεται.

Η πιο εμπορική μουσική βιογραφία

Όπως ο κεντρικός ήρωας της, έτσι και η ταινία “Michael”, εξελίσσεται σε φαινόμενο στον χώρο των κινηματογραφικών μουσικών βιογραφιών. Αν και “θάφτηκε” από τους κριτικούς για την επιφανειακή ματιά της απέναντι στην προσωπικότητα και στις αμφιλεγόμενες πλευρές του Τζάκσον, έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από το κοινό κι έχει πλέον ξεπεράσει τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες των δημιουργών της -ήδη συζητείται η προοπτική ενός σίκουελ.

Εισπρακτικά “έσκισε”, καθώς μέσα στο πρώτο Σαββατοκύριακο της κυκλοφορίας της, κάλυψε τα 200 εκατομμύρια δολάρια του προϋπολογισμού, με τα έσοδα της σήμερα να αγγίζουν παγκοσμίως το ένα δισ. δολάρια (960 εκατομμύρια).

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