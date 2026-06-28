Κόρτνεϊ Κοξ - Τζόνι ΜακΝτέιντ: Τίτλοι τέλους στη σχέση τους, μετά από 10 χρόνια

Ο Τζόνι ΜακΝτέιντ φημολογείται, ότι έχει γυρίσει ήδη κεφάλαιο στην προσωπική ζωή του, μετά τον ξαφνικό χωρισμό από την Κόρτνεϊ Κοξ.

Η Κόρτνεϊ Κοξ και ο Τζόνι ΜακΝτέιντ δεν είναι πια μαζί. Μετά από μια δεκαετία κοινής διαδρομής, η αγαπημένη Μόνικα Γκέλερ από τα Φιλαράκια και ο μουσικός των Snow Patrol αποφάσισαν να τραβήξουν διαφορετικούς δρόμους, με την είδηση του χωρισμού τους να ξαφνιάζει τους fans τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, η Κόρτνεϊ Κοξ και ο Τζόνι ΜακΝτέιντ χώρισαν στα τέλη του 2025, κρατώντας χαμηλούς τόνους. Η καθημερινότητά τους έμοιαζε να ‘ναι πια τελείως διαφορετική, ενώ οι ανάγκες και οι προτεραιότητές τους δεν τέμνωνονταν.

Χώρισαν Κόρτνεϊ Κοξ και Τζόνι ΜακΝτέιντ

«Έφτασαν σε ένα σημείο όπου ζούσαν διαφορετικές ζωές», ανέφεραν άτομα από το περιβάλλον τους, εξηγώντας πως η ηθοποιός μοίραζε τον χρόνο της μεταξύ Λος Άντζελες και Λονδίνου, ενώ ο μουσικός βρισκόταν κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάπως έτσι, δημιουργήθηκε απόσταση ανάμεσά τους και ο χωρισμός μάλλον ήταν μονόδρομος.

Παρ’ όλα αυτά, η Κόρτνεϊ Κοξ και ο Τζόνι ΜακΝτέιντ διατηρούν καλή σχέση. «Υπήρχε βαθιά αγάπη μεταξύ τους και παραμένουν πολύ κοντά», συμπλήρωσε η ίδια πηγή, επισημαίνοντας πως ακόμα και στον χωρισμό δεν υπήρξε ένταση ή διαπληκτισμός που να τους αποξενώσει.

Ύστερα από μια δεκαετία κοινής πλεύσης, ένα νέο κεφάλαιο ανοίγεται μπροστά τους. Σύμφωνα με τις φήμες, μάλιστα, ο Τζόνι ΜακΝτέιντ έχει ήδη γυρίσει σελίδα στην προσωπική ζωή του.

Να θυμίσουμε πως η Κόρτνεϊ Κοξ και ο Τζόνι ΜακΝτέιντ γνωρίστηκαν το 2013 σε κοινή παρέα και πολύ γρήγορα αντιλήφθηκαν τη χημεία που υπήρχε ανάμεσά τους. Αρραβωνιάστηκαν το 2014, όμως το 2015 πέρασαν μια κρίση. Η επανασύνδεση ήρθε το 2016, μένοντας ζευγάρι για περίπου μια δεκαετία.

