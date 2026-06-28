Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Ο πρίγκιπας Τζορτζ είναι πια έφηβος και έχει φτάσει τη μητέρα του σε ύψος

Η Κέιτ Μίντλετον πραγματοποίησε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση με τον πρωτότοκο γιο της και οι νέες φωτογραφίες του 12χρονου πρίγκιπα Τζορτζ δεν πέρασαν απαρατήρητες

Ο πρίγκιπας Τζορτζ μεγαλώνει με γοργούς ρυθμούς και κάθε νέα δημόσια εμφάνισή του προκαλεί το ενδιαφέρον του Τύπου. Αυτή τη φορά, ο 12χρονος γιος του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον βρέθηκε στο πλευρό της μητέρας του σε μια σπάνια κοινή εμφάνιση και όλοι παρατήρησαν το ίδιο πράγμα: έχει φτάσει την Κέιτ Μίντλετον σε ύψος.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας και ο πρωτότοκος γιος της επισκέφθηκαν τη βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας στο Coningsby, με αφορμή την Ημέρα των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσαν στον επίσημο λογαριασμό τους στο Instagram, μητέρα και γιος εξερευνούν ιστορικά αεροσκάφη και να συνομιλούν με πιλότους και μηχανικούς που διατηρούν ζωντανή την κληρονομιά της Battle of Britain Memorial Flight.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον έγραψαν, μεταξύ άλλων, ότι η επίσκεψη αποτέλεσε μια ευκαιρία να τιμήσουν «την προσφορά και τη θυσία» όσων υπηρέτησαν και συνεχίζουν να υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας.

Ο πρίγκιπας Τζορτζ ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο βήμα

Η δημόσια εμφάνιση του νεαρού πρίγκιπα έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση, ότι από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα φοιτήσει στο ιστορικό Eton College, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του, πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Το φημισμένο οικοτροφείο, το οποίο ιδρύθηκε το 1440 στο Μπέρκσαϊρ της Αγγλίας, συγκαταλέγεται στα πιο γνωστά εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Εκεί φοίτησαν τόσο ο πρίγκιπας Ουίλιαμ όσο και ο πρίγκιπας Χάρι, ενώ μεταξύ των αποφοίτων του βρίσκονται και δεκάδες προσωπικότητες της βρετανικής πολιτικής, ανάμεσά τους περισσότεροι από 20 πρωθυπουργοί.

Μέχρι σήμερα, ο πρίγκιπας Τζορτζ φοιτούσε στο Lambrook School μαζί με τα δύο μικρότερα αδέλφια του, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις. Ωστόσο, η μετάβασή του στο Eton σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, λίγο πριν γιορτάσει τα 13α γενέθλιά του τον επόμενο μήνα.