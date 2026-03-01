Η Κέιτ Μίντλετον αποκάλυψε τον απαράβατο κανόνα που πρέπει να ακολουθούν τα μέλη της βασιλικής οικογένειας: «Λυπάμαι πολύ»

«Δεν μπορώ να υπογράψω πράγματα, λυπάμαι πολύ. Μπορώ όμως να σας σφίξω το χέρι», είπε η Κέιτ Μίντλετον σε θαυμαστή της, όταν αρνήθηκε αίτημά του για αυτόγραφο

Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας ταξίδεψαν χθες στη χώρα από την οποία πήραν το όνομά τους, για να γιορτάσουν την επερχόμενη Ημέρα του Αγίου Δαυίδ της Ουαλίας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί, το ζευγάρι σταμάτησε στο Powysκαι η Κέιτ Μίντλετον, φάνηκε να έχει μια κάπως αμήχανη συνομιλία με έναν θαυμαστή που της έκανε ένα αίτημα το οποίο έπρεπε να απορρίψει, διαφορετικά θα παραβίαζε έναν αυστηρό βασιλικό κανόνα.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια μιας περιήγησης του βασιλικού ζευγαριού, και χαιρετώντας το συγκεντρωμένο πλήθος στο πλαίσιο μιας επίσκεψης στο κοινοτικό κέντρο Hanging Gardens, στην γκαλερί τέχνης Oriel Davis και στο πολιτιστικό κέντρο Hafan yr Afon, η Κέιτ Μίντλετον άρχισε να συνομιλεί με έναν άνδρα που της ζήτησε να του δώσει αυτόγραφο.

Σε απάντηση, η ψύχραιμη Πριγκίπισσα απέφυγε το αίτημα που παραβίαζε τους κανόνες και είπε: «Δεν μπορώ να υπογράψω πράγματα, λυπάμαι πολύ» και στη συνέχεια πρότεινε μια εναλλακτική λύση: «Μπορώ όμως να σας σφίξω το χέρι». Η Κέιτ Μίντλετον τελικά αγκάλιασε τον άνδρα και του είπε: «Χάρηκα για τη γνωριμία». Οι αναφορές προσθέτουν ότι αργότερα επέστρεψε για να μιλήσει και με την κόρη του.

Γιατί η Κέιτ Μίντλετον δεν μπορεί να υπογράψει αυτόγραφα;

Τώρα, όσον αφορά στο λόγο για τον οποίο τα μέλη της βασιλικής οικογένειας δεν μπορούν να υπογράφουν αυτόγραφα, αυτό οφείλεται αρχικά στο γεγονός ότι οι εξωτερικές τους υποχρεώσεις θεωρούνται ως εργασία και και στον κίνδυνο να πλαστογραφηθεί η υπογραφή τους στο μέλλον.

Κάπου εδώ, να πούμε πως δεν είναι η πρώτη φορά που η Πριγκίπισσα της Ουαλίας αναγκάστηκε να αποφύγει ένα τέτοιο αίτημα. Σύμφωνα με το Town & Country, το 2023, όταν συνάντησε παιδιά στο Chelsea Flower Show και της ζητήθηκε ξανά να υπογράψει, απάντησε: «Δεν μπορώ να γράψω το όνομά μου, αλλά μπορώ να ζωγραφίσω», προτείνοντας να ζωγραφίσει ένα δέντρο ή ένα λουλούδι, για να ταιριάζει με την ημέρα. Η πριγκίπισσα είπε επίσης σε ένα άλλο παιδί εκείνη την ημέρα: «Το όνομά μου είναι Κάθριν. Δεν μου επιτρέπεται να γράφω την υπογραφή μου, είναι ένας από τους κανόνες».

Φυσικά, η Κέιτ και ο Ουίλιαμ, δεν πιστεύουν ότι είναι ωφέλιμο να τηρούνται όλες οι παραδόσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα: Ο Ουίλιαμ αποκάλυψε πρόσφατα πώς αυτός και η σύζυγός του σκοπεύουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, τον 12χρονο πρίγκιπα Τζορτζ, την 10χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον 7χρονο πρίγκιπα Λούις, διαφορετικά από τις προηγούμενες γενιές. «Νομίζω ότι η κατάσταση με τους Παγκόσμιους Πολέμους, γενιές πριν από εμάς, δεν μπορούσαν να μιλήσουν για τα συναισθήματά τους», εξήγησε κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης σε πάνελ για την εκπομπή Life Hacks: Mental Health Special του BBC Radio 1 στις 18 Φεβρουαρίου. «Είδαν και πέρασαν μερικά πραγματικά φρικτά πράγματα που όσο κι αν προσπαθούσες να μιλήσεις γι' αυτά, δεν θα βοηθούσαν πραγματικά κανέναν. O Ουίλιαμ πρόσθεσε: «Πρέπει να σπάσουμε αυτόν τον κύκλο εκεί που είναι—πρέπει να μιλάς για τα συναισθήματά σου. Δεν μπορείς απλώς να τα καταπιέζεις και να προσποιείσαι ότι δεν υπάρχουν».

