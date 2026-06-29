Ο Γουίλεμ Νταφόε χορεύει ζεϊμπέκικο υπό τους ήχους του Γιώργου Μαργαρίτη: Η κινηματογραφική συνάντηση που δεν περιμέναμε

Η σύμπραξη του Γουίλεμ Νταφόε με τον Γιώργο Μαργαρίτη για τις ανάγκες της ταινίες «The Birthday Party» ήταν αυτό που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν.

Σινεφίλ και μη, fans του Γουίλεμ Νταφόε και θαυμαστές του Γιώργου Μαργαρίτη, θέλουμε την προσοχή σας: ο καταξιωμένος Αμερικανός ηθοποιός υποδύεται έναν Έλληνα μεγιστάνα στην επερχόμενη ταινία με τίτλο «The Birthday Party», για τις ανάγκες τις οποίες ταξίδεψε μέχρι την Ελλάδα. Και τα νέα δεν σταματούν εδώ: ο Γουίλεμ Νταφόε συνεργάζεται με τον Γιώργο Μαργαρίτη. Ναι, καλά διάβασες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο ηθοποιός θα υποδυθεί τον Μάρκο Τιμολέων - έναν ισχυρό Έλληνα μεγιστάνα και για χάρη του ρόλου θα μιλήσει σε πολλές σκηνές ελληνικά. Η ταινία, που βασίζεται στο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη, το οποίο είναι εμπνευσμένο από τον βίο του Αριστοτέλη Ωνάση, σκηνοθετείται από τον Μιγκέλ Άνχελ Χιμένεθ.

Γουίλεμ Νταφόε και Γιώργος Μαργαρίτης ενώνουν τις δυνάμεις τους

Η ιστορία εξερευνά τις σκοτεινές πτυχές της εξουσίας και των οικογενειακών σχέσεων με φόντο ένα ελληνικό οικογενειακό δράμα. Σε μία από τις σκηνές, ο Γουίλεμ Νταφόε χορεύει ένα ζεϊμπέκικο γεμάτο συναισθήματα, με τον Γιώργο Μαργαρίτη να ερμηνεύει με τον δικό του μοναδικό τρόπο το τραγούδι «Αρχιπέλαγος». Μαζί του βρίσκονται οι Αλεξάνδρα Επιθέτη και ο Γιώργος Δημάκης, ενώ στο μπουζούκι είναι ο Χρήστος Σκόνδρας.

Η αγάπη του Γουίλεμ Νταφόε για την Ελλάδα είναι γνωστή, με τον ηθοποιό να επισκέπτεται από παιδί τη χώρα μας, εξερευνώντας τις τέχνες, τον πολιτισμό, την ιστορία και τη γαστρονομία της. Ο ίδιος έχει δηλώσει πολλές φορές «φιλέλληνας» σε συνεντεύξεις του και μέσα από αυτό το νέο επαγγελματικό βήμα θα δώσει ξανά μια γεύση από την ελληνική κουλτούρα στο κοινό σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το video clip του τραγουδιού έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις, συνεπώς δεν έχουμε παρά να περιμένουμε την πρεμιέρα της ταινίας.