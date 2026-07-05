Από την Αν Χαθαγουέι μέχρι τη Σιένα Μίλερ: Η εγκυμοσύνη μετά τα 40 δεν είναι πια ταμπού - Και ούτε έπρεπε να είναι ποτέ

Η ανακοίνωση της Αν Χαθαγουέι για την τρίτη εγκυμοσύνη της άνοιξε ξανά τη συζήτηση για το κεφάλαιο “μητρότητα μετά τα 40”. Και σύμφωνα με έρευνες, όλο και περισσότερες γυναίκες τον 21ο αιώνα επιλέγουν να γίνουν μητέρες στην πέμπτη δεκαετία της ζωής τους.

Αυτή η χρονιά ανήκει δικαιωματικά στην Αν Χαθαγουέι, αφού πέρα από την επαγγελματική επιτυχία, με την ισχυρή παρουσία της στη μεγάλη οθόνη, βιώνει και την προσωπική ευτυχία. Η οικογένειά της με τον Άνταμ Σούλμαν μεγαλώνει, καθώς η ηθοποιός ανακοίνωσε μέσω μιας τρυφερής ανάρτησης στο IG, πως είναι έγκυος στο τρίτο παιδί της. Μπορεί οι τελευταίοι μήνες να ήταν εξαντλητικοί λόγω του φόρτου εργασίας, όμως εκείνη κατάφερε να κρατήσει μυστική την είδηση της εγκυμοσύνης της, προστατεύοντας το χαρμόσυνο οικογενειακό γεγονός από τη δημοσιότητα.

Με αφορμή, λοιπόν, την ανακοίνωση της τρίτης εγκυμοσύνης της Αν Χαθαγουέι, η συζήτηση για το κεφάλαιο «μητρότητα μετά τα 40» ήρθε ξανά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η ηθοποιός αποτελεί ένα από τα παραδείγματα που «έσπασαν» τα κοινωνικά στερεότυπα που επιβάλλουν στις γυναίκες να γίνονται μητέρες πριν από τα 35, ανοίγοντας αφενός έναν νέο δρόμο στη μητρότητα και καταργώντας αφετέρου στις περιοριστικές σελίδες αυτής της ιστορίας.

Τη στιγμή που η εγκυμοσύνη μετά τα 40+ συνοδεύεται από δεκάδες μύθους, όλες αυτές οι γυναίκες αποτελούν τρανό παράδειγμα, πως όλα μπορούν να συμβούν. Ναι, η γονιμότητα αλλάζει με την ηλικία, αλλά η ηλικία είναι μόνο ένα κομμάτι του παζλ. Και, πλέον, επιβεβαιώνεται και από την επιστήμη. Σύμφωνα με το CDC, από το 1990 μέχρι σήμερα το ποσοστό των γυναικών που γίνονται μητέρες μεταξύ 35-39 ετών έχει αυξηθεί στο 71%, ενώ το ποσοστό εκείνων που βιώνουν τη μητρότητα μεταξύ 40-44 ετών έχει εκτοξευθεί στο 127%.

Τα στοιχεία αυτά αντικατοπτρίζονται στην κοινωνία, καθώς ολοένα και περισσότερες γυναίκες αποκτούν παιδιά μετά τα 40. Ανάμεσά τους βρίσκονται και celebrities της διεθνούς showbiz, οι οποίες επέλεξαν να ακολουθήσουν τη δική τους διαδρομή ως προς τη μητρότητα, συμβάλλοντας, παράλληλα, στην αποδόμηση στερεοτύπων που για χρόνια συνόδευαν την εγκυμοσύνη σε αυτή την ηλικία. Μήπως το 2026 είναι η χρονιά που θα καταργηθούν μια για πάντα;

9 γυναίκες που βίωσαν τη μητρότητα, μετά τα 40

1. Αν Χαθαγουέι

Η Αν Χαθαγουέι έγινε μητέρα για πρώτη φορά στα 33 της, όταν απέκτησε τον γιο της Τζόναθαν το 2016, ενώ το 2019, στα 37 της, καλωσόρισε τον δεύτερο γιο της, Τζακ. Σήμερα, στα 43 της, περιμένει το τρίτο της παιδί. Η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να μείνει έγκυος, τονίζοντας ότι «για όποιον περνά την κόλαση της υπογονιμότητας και της σύλληψης, καμία από τις εγκυμοσύνες μου δεν ήρθε εύκολα». Η ειλικρίνειά της συνέβαλε στην απομυθοποίηση της πίεσης γύρω από τη μητρότητα.

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2. Σιένα Μίλερ

Η Σιένα Μίλερ απέκτησε την πρώτη κόρη της, Μάρλοου, στα 30 της, ενώ το δεύτερο παιδί της γεννήθηκε όταν εκείνη ήταν 41 ετών. Η ηθοποιός έχει δηλώσει πως η δεύτερη εγκυμοσύνη ήταν μια εντελώς διαφορετική εμπειρία, καθώς ένιωθε πιο ώριμη και ήρεμη. Σε συνέντευξή της στο Glamour είχε εξομολογηθεί, πως στα 40 της αισθανόταν πιο σίγουρη για τον εαυτό της και λιγότερο επηρεασμένη από τις κοινωνικές προσδοκίες, χαρακτηρίζοντας την εγκυμοσύνη σε αυτή τη φάση της ζωής της ως ιδιαίτερα απελευθερωτική.

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3. Κλερ Ντέινς

Η Κλερ Ντέινς έγινε μητέρα για τρίτη φορά στα 44 της, έχοντας ήδη αποκτήσει δύο γιους στα 33 και στα 39 της. Η ίδια έχει παραδεχθεί, πως η είδηση της τρίτης εγκυμοσύνης την αιφνιδίασε, προκαλώντας της αρχικά πανικό. Σε πρόσφατες συνεντεύξεις της εξομολογήθηκε, ότι ένιωσε ακόμη και μια παράξενη «ντροπή», σαν να είχε παραβιάσει έναν άγραφο κοινωνικό κανόνα για την ηλικία της μητρότητας, αναδεικνύοντας τα στερεότυπα που εξακολουθούν να ανθίζουν γύρω μας.

4. Νάταλι Πόρτμαν

Η Νάταλι Πόρτμαν απέκτησε τον πρώτο της γιο στα 30 της και την κόρη της στα 35. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, σήμερα περιμένει το τρίτο της παιδί στα 44 της. Αν και δεν έχει μιλήσει δημόσια ειδικά για την εγκυμοσύνη μετά τα 40, έχει επανειλημμένα αναφέρει ότι η μητρότητα άλλαξε ριζικά τις προτεραιότητές της και την έκανε να αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο τόσο τη δουλειά όσο και τη δημόσια εικόνα της.

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5. Χίλαρι Σουάνκ

Η Χίλαρι Σουάνκ έγινε μητέρα για πρώτη φορά στα 48 της, όταν έφερε στον κόσμο δίδυμα. Η βραβευμένη με δύο Όσκαρ ηθοποιός είχε δηλώσει πως για πολλά χρόνια περίμενε να έρθει η «σωστή στιγμή» και πως ένιωθε ότι όλα συνέβησαν όταν ήταν πραγματικά έτοιμη. Μετά τη γέννηση των παιδιών της χαρακτήρισε τη μητρότητα «το μεγαλύτερο θαύμα της ζωής της».

6. Ζιζέλ

Η Ζιζέλ Μπούντχεν έγινε μητέρα για πρώτη φορά στα 29 της και απέκτησε το δεύτερο παιδί της στα 32. Το 2025, στα 44 της, απέκτησε ακόμη ένα παιδί με τον σύντροφό της Χοακίμ Βαλέντε. Αν και δεν έχει εστιάσει δημόσια στο θέμα της μητρότητας μετά τα 40, έχει δηλώσει πολλές φορές, ότι θεωρεί τη μητρότητα τη σημαντικότερη εμπειρία της ζωής της και ότι κάθε παιδί έρχεται «την κατάλληλη στιγμή».

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7. Κάμερον Ντίαζ

Η Κάμερον Ντίαζ έγινε μητέρα για πρώτη φορά στα 47 της, μέσω παρένθετης μητέρας, ενώ στα 51 της απέκτησε και δεύτερο παιδί. Η ίδια έχει μιλήσει αρκετές φορές για το γεγονός ότι περίμενε μέχρι να νιώσει πραγματικά έτοιμη να δημιουργήσει οικογένεια. Όπως έχει πει, η μητρότητα ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής της και νιώθει ευγνώμων που ακολούθησε τον δικό της δρόμο, μακριά από κοινωνικές πιέσεις.

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8. Χάλι Μπέρι

Η Χάλι Μπέρι απέκτησε την κόρη της στα 41 της και τον γιο της στα 47 της. Η ηθοποιός έχει περιγράψει τη δεύτερη εγκυμοσύνη ως μια ευχάριστη έκπληξη, καθώς δεν περίμενε ότι θα μείνει ξανά έγκυος. Έχει δηλώσει ότι η ωριμότητα τη βοήθησε να απολαύσει περισσότερο τη μητρότητα και να είναι πιο ήρεμη και παρούσα ως μητέρα.

9. Σάλμα Χάγιεκ

Η Σάλμα Χάγιεκ απέκτησε την κόρη της, Βαλεντίνα, στα 41 της. Η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για τον φόβο που ένιωθε ότι ίσως δεν προλάβαινε να γίνει μητέρα, αλλά και για την ευγνωμοσύνη της που αυτό τελικά συνέβη. Όπως έχει δηλώσει, η ωριμότητα που είχε αποκτήσει σε αυτή τη φάση της ζωής της την έκανε πιο υπομονετική, πιο ισορροπημένη και περισσότερο αφοσιωμένη στον ρόλο της ως μητέρα.

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