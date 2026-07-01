Η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ ποζάρει μέσα στη θάλασσα, με νούφαρα στο στήθος - Καλό μήνα και σε εσένα

Το μοντέλο δημοσίευσε στο IG φωτογραφίες με σούπερ καλοκαιρινή διάθεση.

Η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ είναι λάτρης του καλοκαιριού, όπως γίνεται αντιληπτό με μια ματιά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Το 41χρονο μοντέλο έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες εβδομάδες τις καλοκαιρινές διακοπές της, ανεβάζοντας στο προφίλ της διάφορα “κλικ” από τις στιγμές ανεμελιάς που ζει, στις παραλίες που επισκέπτεται.

Κάθε δημοσίευση της Ιζαμπέλ Γκουλάρτ είναι και μια νέα καλοκαιρινή ιστορία. Οι φωτογραφίες με μαγιό μονοπωλούν το ενδιαφέρον των διαδικτυακών φίλων της, όπως επιβεβαιώνεται από την απήχησή τους. Η τελευταία ανάρτησή της, μάλιστα, προσέλκυσε ξεχωριστό ενδιαφέρον. Ο λόγος;

Το μοντέλο δημοσίευσε ένα άλμπουμ από τις διακοπές της στη Βραζιλία, με την πρώτη φωτογραφία να «κλέβει» την παράσταση. Όπως θα δεις, η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ βρίσκεται μέσα στη θάλασσα και ποζάρει στον φωτογραφικό φακό σχεδόν topless, έχοντας απλώς δύο νούφαρα στο στήθος της. Με βρεγμένα μαλλιά, φορώντας μαύρα γυαλιά ηλίου και τους κοιλιακούς της σε πρώτο πλάνο, το μοντέλο εντυπωσιάζει με τη σέξι εμφάνισή του.

«Ήλιος, άμμος και οι κρυστάλλινες λιμνοθάλασσες των Λενσόις Μαρανιένσες», σημείωσε στην ανάρτησή της, η οποία περιελάμβανε 17 στιγμιότυπα. Από τις βουτιές στη θάλασσα μέχρι τις πόζες στην απέραντη αμμουδιά, η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ υποδέχτηκε τον Ιούλιο με τον πιο καλοκαιρινό τρόπο. Και εμείς μαζί της.