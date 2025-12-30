Η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ κάνει ακροβατικά με κατακόκκινο μπικίνι και γίνεται viral

Η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ δεν σταματά να γυμνάζεται ούτε στην παραλία - ακόμα κι αν βρίσκεται σε διακοπές. Το βίντεο με τα ακροβατικά της συγκέντρωσε πάνω από 2 εκατ. προβολές.

Στην Ελλάδα, ένα από τα έθιμα που δεν ξεχνιούνται ποτέ την περίοδο των γιορτών, είναι τα οικογενειακά τραπέζια. Α, και τα ρεβεγιόν με φίλους και οι έξοδοι για φαγητό. Εντάξει, οι Gen Z για ποτό. Στο εξωτερικό από την άλλη, ναι μεν λαμβάνουν χώρα εκδηλώσεις και πάρτι, ωστόσο ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων δεν «χαλάει» το πρόγραμμα του - είτε αυτό σχετίζεται με τη γυμναστική είτε με τη διατροφή. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ.

Το πανέμορφο μοντέλο με καταγωγή από τη Βραζιλία μπορεί να επέλεξε να περάσει τις γιορτινές ημέρες σε εξωτικό προορισμό με μπικίνι και φορέματα, ωστόσο δεν ξέχασε τις συνήθειές της. Σε βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο IG, τη βλέπουμε να κάνει ακροβατικά στην άμμο, φορώντας ένα κατακόκκινο μπικίνι, με τη βοήθεια του συντρόφου της και Γερμανού ποδοσφαιριστή, Κέβιν Τραπ.

Έχοντας αγιοβασιλιάτικα σκουφάκια στο κεφάλι, λόγω των ημερών που διανύουμε, οι δυο τους συνεργάστηκαν άψογα, παρουσιάζοντας μια σειρά από ασκήσεις, που χρειάστηκε να δούμε αρκετές φορές για να συνειδητοποιήσουμε ότι όντως τις έκαναν. Όπως θα δεις, η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ κάνει κατακόρυφο σχεδόν στον αέρα, όχι μία, ούτε δύο, αλλά τρεις φορές, με το θέαμα να είναι άκρως εντυπωσιακό.

Την ίδια άποψη με εμάς φαίνεται πως είχαν και οι πάνω από δύο εκατομμύρια χρήστες του Instagram, που παρακολούθησαν το βίντεο, με τα σχόλια και τα likes να είναι αμέτρητα.