Πενέλοπε Κρουζ: Έγινε η πιο «cool» μαμά στα μάτια των παιδιών της χάρη στον Bad Bunny

Η Πενέλοπε Κρουζ πέρασε σε άλλο λέβελ για τα παιδιά της λόγω της ιδιαίτερης συνάντησής της με τον Bad Bunny. Το ακούμε; Το ακούμε.

Ο Bad Bunny αποτελεί έναν από τους δημοφιλείς και επιτυχημένους καλλιτέχνες της γενιάς του. Το είδος της μουσικής που υπηρετεί και ο μοναδικός τρόπος που ερμηνεύει και παρουσιάζει τα κομμάτια του αποτελούν αναμφίβολα το σήμα κατατεθέν του. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι κερδίζει το ένα βραβείο μετά το άλλο, ενώ τα τραγούδια του εξελίσσονται σε παγκόσμια hits.

Δεν αποτελεί, λοιπόν, έκπληξη το γεγονός ότι και τα παιδιά της Πενέλοπε Κρουζ είναι μεγάλοι θαυμαστές του. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η ίδια, ο 15χρονος γιος της, Λέο, και η 12χρονη κόρη της, Λούνα, που μοιράζεται με τον Χαβιέρ Μπαρδέμ, ήταν εκείνοι που την έβαλαν στον κόσμο της μουσικής του Πορτορικανού σταρ.

Πενέλοπε Κρουζ © Getty Images/ Savion Washington

Ο Bad Bunny μετέτρεψε την Πενέλοπε Κρουζ στην πιο κουλ μαμά

Η βραβευμένη ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Hot Ones και, μεταξύ άλλων, μίλησε για τη σχέση της οικογένειάς της με τον Bad Bunny. Με αρκετή δόση χιούμορ παραδέχτηκε ότι στην αρχή δεν ήταν και τόσο θετική απέναντι στους στίχους του, καθώς αρκετά τραγούδια του απευθύνονται σε μεγαλύτερο κοινό.

«Τους έλεγα: "Αυτοί οι στίχοι δεν είναι για εσάς". Προσπαθήσαμε για ένα διάστημα να τους απομακρύνουμε από αυτή τη μουσική, αλλά στο τέλος κατέληξα να ακούω εγώ η ίδια τον Bad Bunny ασταμάτητα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Πενέλοπε Κρουζ.

Τελικά, όμως, όχι μόνο έγινε και η ίδια fan, αλλά μαζί με την οικογένειά της ταξίδεψε στο Πουέρτο Ρίκο, προκειμένου να παρακολουθήσουν συναυλία του Bad Bunny στη γενέτειρά του. Και τα νέα δεν σταματούν εδώ. Από τότε μέχρι σήμερα, έχουν δει συνολικά πέντε συναυλίες της παγκόσμιας περιοδείας του.

Penélope Cruz Says Her Kids 'Finally' Think She's Cool After Meeting Bad Bunny: 'Thank You, Benito' https://t.co/LoqxPP0QcJ — People (@people) July 3, 2026

Η στιγμή που έκανε την Πενέλοπε Κρουζ την πιο «cool» μαμά ήρθε στο πρώτο live στο Πουέρτο Ρίκο. Όπως αποκάλυψε, ο Bad Bunny – κατά κόσμον Μπενίτο Μαρτίνες Οκάσιο – την πλησίασε και της ζήτησε να τον συνοδεύσει στη σκηνή, λέγοντας μαζί του τη χαρακτηριστική φράση «Acho, PR es otra cosa», με την οποία ανοίγει το τραγούδι VOY A LLeVARTE PA PR.

Και τότε, ήρθε η απόλυτη επιβεβαίωση από τα παιδιά της. «Εκείνη τη στιγμή, τα παιδιά μου γύρισαν και μου είπαν: "Μαμά, επιτέλους μπορούμε να πούμε ότι είσαι cool"». Τέλος, η ηθοποιός έκανε ένα χιουμοριστικό σχόλιο, ευχαριστώντας δημόσια τον Bad Bunny γι’ αυτό το upgrade στα μάτια των παιδιών της.

Η Πενέλοπε Κρουζ και ο Χαβιέρ Μπαρδέμ, που είναι παντρεμένοι από το 2010, έχουν επιλέξει να κρατούν τα παιδιά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η ηθοποιός έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουν τον γιο και την κόρη τους, εξηγώντας ότι προσπαθούν να τα προστατεύσουν από την υπερβολική χρήση της τεχνολογίας και των social media.