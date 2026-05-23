Πενέλοπε Κρουζ: «Νόμιζα ότι θα πεθάνω» - Γιατροί την προειδοποίησαν για πιθανό ανεύρυσμα στον εγκέφαλο

Σοκ προκάλεσε η αποκάλυψη της Πενέλοπε Κρουζ στο Φεστιβάλ Καννών για τότε που ενημερώθηκε για πιθανό ανεύρυσμα εγκεφάλου τα γυρίσματα της νέας ταινίας «La Bola Negra».

Η Πενέλοπε Κρουζ συγκλόνισε δημοσιογράφους και κοινό στις Κάννες, όταν αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας ταινίας «La Bola Negra» ενημερώθηκε ξαφνικά από γιατρούς ότι υπήρχε πιθανότητα να έχει ανεύρυσμα εγκεφάλου.

Η 52χρονη Ισπανίδα ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την τρομακτική εμπειρία στη συνέντευξη Τύπου της ταινίας, μία ημέρα μετά την εντυπωσιακή πρεμιέρα της στο Grand Théâtre Lumière, όπου η παραγωγή απέσπασε αποθέωση διάρκειας 16 λεπτών. Η ταινία, που σκηνοθετούν οι Λος Χάβις, θεωρείται ήδη μία από τις πιο πολυσυζητημένες συμμετοχές του φετινού διαγωνιστικού τμήματος του Φεστιβάλ Καννών.

Η Πενέλοπε Κρουζ αποκάλυψε ότι το σοκαριστικό νέο ήρθε λίγο πριν από ένα απαιτητικό νυχτερινό γύρισμα, στο οποίο η ηρωίδα της – μια τραγουδίστρια καμπαρέ – εμφανίζεται μπροστά σε στρατιώτες.

«Ήμουν έτοιμη να βγω για γύρισμα, έβαζα την περούκα μου και τότε μου είπαν: “Φαίνεται πως έχεις κάποιο ανεύρυσμα στον εγκέφαλο”», δήλωσε χαρακτηριστικά η ηθοποιός. «Πίστεψα ότι θα πεθάνω. Ήταν κάτι εντελώς σουρεαλιστικό για μένα».

Η βραβευμένη με Όσκαρ σταρ εξήγησε ότι οι γιατροί της συνέστησαν να συνεχίσει κανονικά τα γυρίσματα την επόμενη ημέρα, αφού προηγουμένως υποβλήθηκε σε εξετάσεις και έλαβε ιατρική έγκριση για να τραγουδήσει και να χορέψει χωρίς κίνδυνο.

Όπως παραδέχθηκε, η εμπειρία αυτή άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τόσο τον ρόλο της όσο και την ίδια τη ζωή. «Σκέφτηκα πως είναι πραγματικό θαύμα. Ένιωσα ότι έπρεπε να το κουβαλήσω αυτό μέσα μου», είπε συγκινημένη.

Η Πενέλοπε Κρουζ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει δημόσια τους συνεργάτες της και την ομάδα παραγωγής για τη στήριξη που της προσέφεραν κατά τη διάρκεια εκείνων των δύσκολων ημερών. Όπως τόνισε, η περιπέτεια υγείας της συνδέθηκε βαθιά με τα κεντρικά θέματα της ταινίας, που αφορούν την επιβίωση, τη δύναμη και την ανθρώπινη αντοχή απέναντι στις δυσκολίες.

«Ζεις τέτοιες καταστάσεις μαζί με άλλους ανθρώπους και, παρά τις δυσκολίες, συνεχίζεις να προχωράς στη ζωή», ανέφερε.

Η ίδια χαρακτήρισε την υποδοχή της ταινίας στις Κάννες ως «μία από τις πιο δυνατές και συγκλονιστικές στιγμές» που έχει ζήσει ποτέ στο φεστιβάλ.

Η «La Bola Negra» αποτελεί ένα φιλόδοξο queer έπος που εκτείνεται σε 85 χρόνια ισπανικής ιστορίας και είναι εμπνευσμένο από ένα ανολοκλήρωτο έργο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Εκτός από την Πενέλοπε Κρουζ, στην ταινία πρωταγωνιστούν η Γκλεν Κλόουζ, ο Γκιταρικαδελαφουέντε, ο Μιγκέλ Μπερναρντό, η Λόλα Ντουένιας και ο Κάρλος Γκονθάλεθ.

