Μητέρα και κόρη ξεχώρισαν

Η Σίντι Κρόφορντ και η κόρη της, Κάια Γκέρμπερ, αναμφίβολα είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά δίδυμα μητέρας και κόρης. Οι δυο τους μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερό ενώ κάθε κοινή δημόσια εμφάνισή τους δεν περνά ασχολίαστη.

Το ίδιο συνέβη και στον πολυσυζητημένο γάμο της Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι, όπου οι δύο γυναίκες εντυπωσίασαν με τη matchy matchy εμφάνισή τους.

Για τη λαμπερή περίσταση, μητέρα και κόρη επέλεξαν να κινηθούν στην ίδια αισθητική, αποδεικνύοντας πως το διαχρονικό μαύρο παραμένει πάντα η πιο κομψή επιλογή. Και οι δύο γυναίκες εμφανίστηκαν με μαύρα φορέματα που, αν και διέφεραν σε λεπτομέρειες, δημιουργούσαν ένα απόλυτα ταιριαστό αποτέλεσμα.

Σίντι Κρόφορντ - Κάια Γκέρμπερ: Μητέρα και κόρη με matchy matchy looks στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ

Τις εντυπωσιακές εμφανίσεις τους αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο διάσημος hairstylist Joe Handwerker, ο οποίος επιμελήθηκε τα χτενίσματά τους για τον γάμο. Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, η Σίντι Κρόφορντ και η Κάια Γκέρμπερ είδαμε πως υιοθέτησαν απαλούς κυματισμούς στα μαλλιά τους, τα οποία είχαν σχεδόν το ίδιο μήκος και την ίδια γλυκιά καστανή απόχρωση.

Η Σίντι Κρόφορντ επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα με έναν ώμο, το οποίο συνδύασε με λαμπερά κοσμήματα που πρόσθεσαν διακριτική πολυτέλεια στο σύνολο ενώ από την άλλη, η Κάια Γκέρμπερ εμφανίστηκε με ένα εφαρμοστό μαύρο φόρεμα με κολακευτικό ντεκολτέ, επιλέγοντας μια πιο μίνιμαλ προσέγγιση στα αξεσουάρ.

