Ο Τζάστιν Μπαλντόνι και η σύζυγός του, Έμιλι, σε μια αποκαλυπτική εξομολόγηση για όσα βίωσαν αυτή τη διετία, που η δικαστική υπόθεση με την Μπλέικ Λάιβλι μονοπωλούσε το ενδιαφέρον.

Για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια δημόσιας σιωπής, ο Τζάστιν Μπαλντόνι και η σύζυγός του, Έμιλι, μίλησαν ανοιχτά για τη δύσκολη περίοδο που βίωσαν, λίγες εβδομάδες μετά τον δικαστικό συμβιβασμό που έβαλε τέλος στην πολύκροτη διαμάχη με την Μπλέικ Λάιβλι, η οποία συνδέθηκε με την παραγωγή της ταινίας It Ends with Us.

Η δικαστική υπόθεση ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν η Μπλέικ Λάιβλι κατέθεσε αγωγή εις βάρος του Τζάστιν Μπαλντόνι και άλλων εμπλεκομένων στην ταινία, υποστηρίζοντας ότι υπέστη σεξουαλική παρενόχληση. Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης αρνήθηκε τις κατηγορίες και απάντησε με ανταγωγή ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της Μπλέικ Λάιβλι, του συζύγου της Ράιαν Ρέινολντς, της υπεύθυνης δημοσίων σχέσεων Λέσλι Σλόουν και της εταιρείας της, επικαλούμενος δυσφήμιση και παραβίαση συμβολαίου. Η ανταγωγή απορρίφθηκε, ενώ στη συνέχεια η υπόθεση περιορίστηκε σημαντικά, με τις δύο πλευρές να καταλήγουν τελικά σε εξωδικαστικό συμβιβασμό στις αρχές Μαΐου, πριν από την έναρξη της δίκης.

Ο Τζάστιν Μπαλντόνι μιλά πρώτη φορά για τη δικαστική κόντρα με την Μπλέικ Λάιβλι

Σε βίντεο που δημοσίευσαν στο Instagram, ο Τζάστιν και η Έμιλι Μπαλντόνι εξήγησαν γιατί επέλεξαν να παραμείνουν σιωπηλοί όλο αυτό το διάστημα. «Δεν έχουμε μιλήσει δημόσια το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων δύο ετών και αυτό δεν συνέβη επειδή δεν είχαμε κάτι να πούμε», ανέφερε αρχικά ο Τζάστιν Μπαλντόνι.

Στη συνέχεια εξήγησε: «Ο Θεός ξέρει ότι είχαμε πολλά να πούμε. Όμως κάθε φορά που πηγαίναμε να κάνουμε ένα βίντεο σαν κι αυτό, κάθε φορά που θέλαμε να μιλήσουμε, κάτι μας έλεγε να μην το κάνουμε. Απλώς δεν αισθανόμασταν ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή. Το συζητούσαμε, το επεξεργαζόμασταν και προσευχόμασταν γι' αυτό». Η σύζυγός του συμφώνησε, λέγοντας: «Αισθανόμαστε ότι τώρα είναι η στιγμή. Υπάρχουν τόσα πολλά να ειπωθούν».

Χωρίς να αναφέρει σε κανένα σημείο το όνομα της Μπλέικ Λάιβλι, ο Τζάστιν Μπαλντόνι ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύουν να αναφερθούν σε κάθε πτυχή της υπόθεσης. Από την πλευρά της, η Έμιλι Μπαλντόνι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της «για τόσους πολλούς ανθρώπους και για τόσα πολλά πράγματα που συνέβησαν στη ζωή μας», υπογραμμίζοντας πως βίωσαν δύσκολες στιγμές.

«Η ευγνωμοσύνη δεν αναιρεί την αδικία και τον πόνο που νιώσαμε τα τελευταία χρόνια. Αναγκαστήκαμε να παλέψουμε με πολλά πράγματα και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Πόσο μάλλον όταν παρουσιάστηκε ως ένας αγώνας υπέρ των γυναικών. Υπάρχουν τόσα πολλά που πρέπει να αναλυθούν», είπε.

Ο Τζάστιν Μπαλντόνι συνέχισε λέγοντας: «Δεν ξέρουμε καν αν αυτό είναι το σωστό που πρέπει να πούμε. Ξέρουμε μόνο ότι νιώθουμε την ανάγκη να μοιραστούμε κάτι. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια ειπώθηκαν τόσα πολλά επώδυνα πράγματα, δημιουργήθηκε τόσος θόρυβος και εμείς δεν θέλαμε να προσθέσουμε ακόμη περισσότερο. Θέλαμε απλώς να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να ακολουθήσει την πορεία της». Η Έμιλι συμπλήρωσε πως «η αλήθεια και τα γεγονότα μίλησαν από μόνα τους».

Αναφερόμενος στη σημερινή τους κατάσταση, ο ηθοποιός εξήγησε ότι η διαδικασία της αποκατάστασης συνεχίζεται. «Θεραπευόμαστε. Αν έχετε περάσει ποτέ κάτι τραυματικό, ξέρετε ότι η επούλωση δεν είναι μια γραμμική διαδικασία. Κάθε μέρα είναι διαφορετική. Αναγκαστήκαμε να επαναπροσδιορίσουμε τι είναι πραγματικά αληθινό και τι έχει αξία. Και αυτό είναι η οικογένειά μας, οι φίλοι μας, η κοινότητά μας που στάθηκε δίπλα μας και η πίστη μας».

Όπως πρόσθεσε, όλη αυτή η δοκιμασία έφερε τον ίδιο και τη σύζυγό του ακόμη πιο κοντά: «Είμαστε πιο δεμένοι, πιο αφοσιωμένοι και πιο σταθεροί στην πίστη μας από ποτέ». Η Έμιλι έκλεισε τον λόγο της αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μιλήσουν πιο αναλυτικά στο μέλλον. «Υπάρχουν πολλά περισσότερα να ειπωθούν. Η στιγμή θα έρθει. Προς το παρόν, όμως, θα επικεντρωθούμε στο να συνεχίσουμε να θεραπευόμαστε, να περνάμε χρόνο με τα παιδιά μας και να απολαμβάνουμε τη ζωή», κατέληξε.