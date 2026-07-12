Η Σοφία Βεργκάρα έγινε 54 και γιόρτασε τα γενέθλιά της σε κρουαζιέρα στην Ιταλία

Η Σοφία Βεργκάρα υποδέχθηκε τα 54 της σε πολυτελές γιοτ στην Ιταλία.

Η Σοφία Βεργκάρα ξέρει καλά πώς να μετατρέπει τα γενέθλιά της σε θέαμα. Η 54χρονη ηθοποιός γιόρτασε την ιδιαίτερη μέρα της με μια «καυτή» ανάρτηση στο Instagram, ποζάροντας πάνω σε πολυτελές γιοτ στην Ιταλία, με φόντο τη θάλασσα και φορώντας ένα μικροσκοπικό κόκκινο μπικίνι. Η φωτογραφία, στην οποία απολαμβάνει ηλιοθεραπεία στο κατάστρωμα, έκανε γρήγορα τον γύρο των social media, επιβεβαιώνοντας την εικόνα της ως μιας από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες του Χόλιγουντ.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η σταρ του «Modern Family» ευχαρίστησε τους διαδικτυακούς της φίλους για τις ευχές, γράφοντας με χιούμορ ότι ήταν «τα καλύτερα γενέθλια», ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και την Ιταλία «για τις 300 τούρτες» που – όπως αστειεύτηκε – συνόδευσαν τους εορτασμούς. «Το 54 είναι καλός αριθμός», πρόσθεσε, συνοδεύοντας το σχόλιο με self‑ironic emoji για την ηλικία της.

Γενέθλια σε ρυθμούς… dolce vita

Η Βεργκάρα μοιράστηκε μέσα από τα stories της στο Instagram μια σειρά από στιγμιότυπα από τις ημέρες των γενεθλίων της, στήνοντας ένα μίνι ημερολόγιο πολυτελούς απόδρασης. Σε ένα από τα βίντεο, φαίνονται πολλαπλές εντυπωσιακές τούρτες και γλυκά – μία μάλιστα διακοσμημένη με το πρόσωπό της – στοιχισμένα μπροστά της, σε μια επίδειξη γενέθλιας υπερβολής που ταιριάζει απόλυτα στο προφίλ της. Άλλα στιγμιότυπα την δείχνουν να χορεύει με φίλους στο κατάστρωμα του mega‑yacht, να γελά και να απολαμβάνει τη θέα της ιταλικής ακτογραμμής.

Την παραμονή των γενεθλίων της, η ηθοποιός είχε ήδη ξεκινήσει τη γιορτή, ανεβάζοντας φωτογραφίες από εξόδους με φίλους, όπου ποζάρει με εφαρμοστό, εμπριμέ μάξι φόρεμα που αναδεικνύει τη σιλουέτα της. Την προηγούμενη ημέρα, είχε επιλέξει ένα κοραλί, body‑con μάξι φόρεμα για μια πολυτελή, καλοκαιρινή έξοδο για lunch, παραμένοντας πιστή στη θηλυκή, έντονα glamorous αισθητική που εδώ και χρόνια χαρακτηρίζει τις εμφανίσεις της.

Το κόκκινο φαίνεται να έχει εξελιχθεί σε κάτι σαν «υπογραφή» για τη Βεργκάρα. Τον περασμένο Φεβρουάριο, είχε συζητηθεί η εμφάνισή της σε βραδινή έξοδο στο Μαϊάμι, σε γνωστό εστιατόριο steakhouse, όπου επέλεξε ένα βαθύ κόκκινο, corset dress με αποκαλυπτικό ντεκολτέ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, εκείνη τη βραδιά ξόδεψε χιλιάδες δολάρια σε εκλεκτά κρέατα, χορεύοντας μέχρι αργά με αγαπημένα πρόσωπα – ανάμεσά τους και η μητέρα της, Μαργκαρίτα.

Η προτίμησή της στις έντονες, ζεστές αποχρώσεις – κόκκινο, κοραλί, φλογερά prints – και στις εφαρμοστές γραμμές ενισχύει την εικόνα μιας γυναίκας που όχι μόνο δεν κρύβει το σώμα της, αλλά το γιορτάζει. Στο Instagram της, τα μαγιό – από μπικίνι μέχρι ολόσωμα – έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, με φόντο εξωτικά νησιά, πισίνες και πολυτελείς προορισμούς.