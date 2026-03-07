Σοφία Βεργκάρα: Με τσάντα αξίας 72 χιλιάδων ευρώ έκανε την εμφάνισή της στο Παρίσι

Η Σοφία Βεργκάρα απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι γνωρίζει καλά πώς να τραβά τα βλέμματα, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας.

Η διάσημη Κολομβιανή ηθοποιός επέλεξε ένα αισθησιακό σύνολο με έντονες δερμάτινες λεπτομέρειες, το οποίο συνδύασε με μια πολυτελή τσάντα Hermès αξίας περίπου 72.000 δολαρίων. Η Σοφία Βεργκάρα σταρ της επιτυχημένης σειράς «Modern Family» εθεάθη το βράδυ της Πέμπτης στο διάσημο Hôtel Costes, στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας, φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο δερμάτινο κορσέ της σχεδιάστριας Laura Basci. Το βαθύ ντεκολτέ και η δομημένη γραμμή του ρούχου ανέδειξαν τη σιλουέτα της ηθοποιού, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για το τρίτο κορσέ που επέλεξε να φορέσει μέσα στην ίδια εβδομάδα, στο πλαίσιο των εμφανίσεών της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Η Βεργκάρα συνδύασε το ιδιαίτερο τοπ με μια κομψή βελούδινη φούστα της εταιρείας Cami NYC, ενώ ολοκλήρωσε το σύνολό της με ένα δερμάτινο παλτό που είχε ριγμένο χαλαρά στους ώμους της, προσθέτοντας έναν αέρα ανεπιτήδευτης πολυτέλειας στην εμφάνισή της.

Ωστόσο, το αξεσουάρ που έκλεψε πραγματικά την παράσταση ήταν η μικρή τσάντα Kelly της Hermès, κατασκευασμένη από γυαλιστερό μαύρο δέρμα αλιγάτορα και διακοσμημένη με χρυσά μεταλλικά στοιχεία. Σύμφωνα με δημοπρασίες πολυτελών ειδών, μια μεταχειρισμένη εκδοχή του ίδιου μοντέλου πωλείται αυτή την περίοδο σε τιμή που φτάνει τα 72.500 δολάρια, γεγονός που την καθιστά ένα από τα πιο εντυπωσιακά κομμάτια της εμφάνισής της.

Το look της ολοκληρώθηκε με μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα Aquazzura, αξίας περίπου 1.220 δολαρίων, καθώς και με λαμπερά κοσμήματα: ένα κομψό βραχιόλι, λεπτά κολιέ σε στρώσεις και αρκετά χρυσά δαχτυλίδια που πρόσθεσαν λάμψη στο σύνολο.

Η ηθοποιός φαίνεται να προτιμά ιδιαίτερα τα συγκεκριμένα πέδιλα με πλατφόρμα, καθώς επέλεξε το ίδιο σχέδιο Aquazzura και στις δύο προηγούμενες εμφανίσεις της στο Παρίσι, αλλά σε διαφορετικές αποχρώσεις.

Μάλιστα, λίγες ημέρες νωρίτερα, την Τρίτη, είχε επισκεφθεί ξανά το Hôtel Costes για δείπνο, φορώντας έναν μοβ δαντελένιο κορσέ της Laura Basci, τον οποίο συνδύασε με μια μελιτζανί δερμάτινη midi φούστα του οίκου Rokh και ένα ταιριαστό σακάκι από τον οίκο The Andamane.

Την Τετάρτη, η εμφάνισή της παρέμεινε εξίσου εντυπωσιακή, όταν παρευρέθηκε σε εκδήλωση του WWD στο Hotel de Crillon. Εκεί επέλεξε ένα καφέ δαντελένιο φόρεμα με κορσέ, ένα καμηλό σουέτ παλτό και μια δερμάτινη τσάντα Bottega Veneta αξίας περίπου 3.500 δολαρίων.

Η Κολομβιανή ηθοποιός, η οποία τον περασμένο Δεκέμβριο επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον επιχειρηματία Ντάγκλας Τσάμποτ, παραμένει εδώ και χρόνια πιστή στη σχεδιάστρια Laura Basci, η οποία δημιουργεί εξατομικευμένα κορσέ για τη Βεργκάρα από το 2020.

Η ίδια έχει δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της ότι η μόδα για εκείνη είναι κυρίως θέμα αυτοπεποίθησης. «Θέλω απλώς να φοράω ρούχα που με κάνουν να νιώθω όμορφα και σέξι», είχε πει, προσθέτοντας πως τα κορσέ αποτελούν βασικό στοιχείο της γκαρνταρόμπας της. «Τα κορσέ είναι υπέροχα. Χρειάζομαι πολλή δομή», είχε τονίσει χαρακτηριστικά.