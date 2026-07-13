Οι Metallica ξεχώρισαν την Πηνελόπη Αναστασοπούλου σε παγκόσμιο διαγωνισμό

Η γνωστή τραγουδίστρια εντυπωσίασε με την ερμηνεία του τραγουδιού “The Unforgiven II”

Ανάμεσα σε χιλιάδες συμμετοχές από δημιουργούς σε όλο τον κόσμο, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου κατάφερε να ξεχωρίσει με τη δική της ερμηνεία στον διαγωνισμό #GetTheReLoadOut που διοργάνωσαν οι Metallica με αφορμή την επανέκδοση του εμβληματικού άλμπουμ ReLoad. Η γνωστή τραγουδίστρια και ηθοποιός παρουσίασε τη δική της εκδοχή του διαχρονικού “The Unforgiven II”, αποσπώντας τη διάκριση “Honorable Metion” από το θρυλικό συγκρότημα.

Η συμμετοχή της, που δημοσιεύτηκε στις 27 Ιουνίου, επιλέχθηκε από τους ίδιους τους Metallica και φιλοξενήθηκε στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του συγκροτήματος, αποτελώντας μία από τις κορυφαίες επιλογές της εβδομάδας. Ο διαγωνισμός είχε ως στόχο να δώσει στους fans την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δική τους δημιουργική προσέγγιση στα τραγούδια του άλμπουμ ReLoad (Remastered), συγκεντρώντας χιλιάδες συμμετοχές από όλο τον κόσμο.

Η διάκριση της Πηνελόπης Αναστασοπούλου αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς προέρχεται από ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα στην ιστορία της metal μουσικής. Παράλληλα, αποτελεί μία ακόμη απόδειξη ότι οι Έλληνες καλλιτέχνες μπορούν να διακριθούν σε διεθνείς διοργανώσεις υψηλού επιπέδου.