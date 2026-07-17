Πέθανε η μητέρα της Κρις Τζένερ - “Οι καρδιές μας έχουν ραγίσει”

Θλίψη στην οικογένεια Καρντάσιαν - Τζένερ, καθώς η μητέρα της Κρις Τζένερ “έφυγε” από τη ζωή στα 91 χρόνια της.

Μια πολύ δυσάρεστη είδηση μοιράστηκε στα social media η Κρις Τζένερ, ανακοινώνοντας πως η μητέρα της άφησε την τελευταία πνοή της σε ηλικία 91 ετών. Η ίδια αποχαιρέτησε την πολυαγαπημένη μητέρα της μέσω μιας μακροσκελούς ανάρτησης, μιλώντας με λόγια αγάπης και σεβασμού για τον άνθρωπο που την έφερε στη ζωή. Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της από το παρελθόν, εξομολογήθηκε πως νιώθει συντετριμμένη από την απώλειά της και υπογράμμισε πως αυτή η γυναίκα ήταν ανέκαθεν η καρδιά της οικογένειας.

Η ανακοίνωση της Κρις Τζένερ για τον θάνατο της μητέρας της

«Σήμερα αποχαιρετήσαμε την πανέμορφη μαμά μου. Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να περιγράψουν όσα σήμαινε για εμένα ή τη συντριβή που νιώθω επειδή πρέπει να της πω αντίο», ήταν τα πρώτα λόγια της Κρις Τζένερ, γνωστοποιώντας δημοσίως πως η μητέρα της δεν βρίσκεται πια στη ζωή της.

Κάνοντας μια αναδρομή, αναφέρθηκε σε όλα εκείνα τα πολύτιμα που της δίδαξε, γράφοντας πως «η μητέρα μου ήταν η καρδιά της οικογένειάς μας. Μου έμαθε όλα όσα έχουν πραγματικά σημασία: να αγαπάς με όλη σου τη δύναμη την οικογένειά σου, να είσαι καλός, να στέκεσαι δίπλα στους ανθρώπους που αγαπάς και να μη θεωρείς ποτέ δεδομένη ούτε μία στιγμή μαζί τους. Μας έμαθε ότι η οικογένεια είναι τα πάντα. Μας έδειξε πώς να αγαπάμε χωρίς όρους και πώς να βρίσκουμε χαρά στις μικρές στιγμές. Μου έδειξε πώς να αντιμετωπίζω τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και πίστη».

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τη μητέρα της για όλες τις θυσίες που έκανε, προκειμένου να τη μεγαλώσει, τονίζοντας πως δεν θα ξεχάσουν ποτέ την αγάπη που μοίρασε σε όλους απλόχερα. «Μαμά, σε ευχαριστώ για κάθε θυσία που έκανες, για κάθε σοφή συμβουλή που μοιράστηκες μαζί μας και για κάθε στιγμή κατά την οποία μας αγάπησες τόσο ολοκληρωτικά. Θα μου λείψουν οι καθημερινές μας συζητήσεις, το χαμόγελό σου, το γέλιο σου. Οι καρδιές μας έχουν ραγίσει, όμως βρίσκουμε παρηγοριά στη σκέψη ότι μια αγάπη σαν τη δική σου δεν μας εγκαταλείπει ποτέ πραγματικά. Η αγάπη σου θα συνεχίσει να ζει μέσα στην οικογένειά μας, στις παραδόσεις μας, σε κάθε στιγμή που περνάμε μαζί και σε κάθε ζωή που άγγιξες».

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Κρις Τζένερ έγραψε πως θα τη θυμάται μέσα από τα πρόσωπα των εγγονών της και πως οι αναμνήσεις θα τη συντροφεύουν για πάντα. «Όταν κοιτάζω τα παιδιά και τα εγγόνια μου, θα βλέπω για πάντα κομμάτια σου μέσα σε όλους μας. Δεν υπάρχει πλευρά του εαυτού μου που να μην έχει διαμορφωθεί από εσένα. Και αν έχω κάνει κάτι σωστό σε αυτόν τον κόσμο, είναι επειδή πέρασα τη ζωή μου προσπαθώντας να ζω με τρόπο που θα σε έκανε περήφανη», σημείωσε.

Και κατέληξε: «Κάθε ανάμνηση, κάθε στιγμή, κάθε ευλογία υπήρξε χάρη σε εσένα και θα ευχαριστώ για πάντα τον Θεό, κάθε μέρα, που σε έκανε μαμά μου. Η καρδιά μου έχει γίνει χίλια κομμάτια. Σε ευχαριστώ που μου χάρισες τα πιο όμορφα παιδικά χρόνια και, Θεέ μου, τι όμορφη και ευλογημένη ζωή ήταν αυτή. Θα σε αγαπώ για πάντα, μαμά. Σε ευχαριστώ που μας έδωσες τα πάντα».