Τομ Κρουζ: Η κόρη του, Σούρι, εγκατέλειψε και επίσημα το επώνυμό του

Η 20χρονη Σούρι χρησιμοποιεί πλέον το επώνυμο “Νοέλ”, αφήνοντας οριστικά πίσω της το επώνυμο του πατέρα της, Τομ Κρουζ. Η περίπτωσή της φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις προβληματικές - όπως όλα δείχνουν - σχέσεις διάσημων οικογενειών του Χόλιγουντ με τα παιδιά τους.

Δεν είναι λίγες οι φορές που τα παιδιά διάσημων οικογενειών επιλέγουν, μεγαλώνοντας, να χαράξουν τη δική τους πορεία, αφήνοντας πίσω όχι μόνο τη λάμψη της δημοσιότητας αλλά και το βαρύ επώνυμο που τα συνόδευε από τη γέννησή τους. Στο Χόλιγουντ, όπου κάθε προσωπική απόφαση γίνεται πρωτοσέλιδο, μια αλλαγή ονόματος μπορεί να κάνει πραγματικά πολύ θόρυβο.

Αυτό φαίνεται πως ισχύει και στην περίπτωση της Σούρι, της μοναχοκόρης του Τομ Κρουζ και της Κέιτι Χολμς. Η 20χρονη φοιτήτρια αποφάσισε να εγκαταλείψει και επίσημα το επώνυμο του πατέρα της, επιλέγοντας πλέον να χρησιμοποιεί το «Νοέλ» - μια κίνηση που έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις στα διεθνή μέσα και έρχεται να προστεθεί σε αντίστοιχες αποφάσεις που έχουν πάρει τα τελευταία χρόνια και άλλα παιδιά σταρ του Χόλιγουντ.

Η Σούρι Νοέλ (πρώην Κρουζ) αφήνει πίσω της το βαρύ όνομα του πατέρα της

Σύμφωνα με το People, η Σούρι, η οποία σπουδάζει στο Carnegie Mellon University στην Πενσυλβάνια, εμφανίζεται πλέον στα επίσημα στοιχεία εγγραφής των εκλογικών καταλόγων με το επώνυμο Νοέλ, που αποτελεί και το μεσαίο όνομα της μητέρας της, Κέιτι Χολμς.

Στην πραγματικότητα, η αλλαγή είχε αρχίσει να γίνεται αισθητή ήδη από το καλοκαίρι του 2024. Κατά την αποφοίτησή της από το λύκειο, το όνομα που ανακοινώθηκε ήταν, επίσης, Σούρι Νοέλ, δείχνοντας πως η απόφαση είχε ληφθεί αρκετούς μήνες πριν αποκτήσει και επίσημη νομική υπόσταση.

Η στενή σχέση της Σούρι Νοέλ με τη μητέρα της, Κέιτι Χολμς

Ο Τομ Κρουζ και η Κέιτι Χολμς απέκτησαν τη Σούρι το 2006, ενώ ο γάμος τους έληξε το 2012. Έκτοτε, η ηθοποιός έχει κρατήσει την κόρη της όσο το δυνατόν πιο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, προστατεύοντας την ιδιωτική ζωή της.

Παρότι αποφεύγει να μιλά συχνά για εκείνη, η Κέιτι Χολμς είχε εκφράσει δημόσια την υπερηφάνειά της, όταν η Σούρι ξεκίνησε τις πανεπιστημιακές της σπουδές, δηλώνοντας πως είναι χαρούμενη που τη βλέπει να ανοίγει τα δικά της φτερά και να χτίζει το μέλλον της.

Tom Cruise and Katie Holmes’ Daughter Suri Legally Drops Her Dad’s Last Name https://t.co/xD25akHBSO — People (@people) July 27, 2026

Η Σούρι Νοέλ ακολουθεί το παράδειγμα της οικογένειας Πιτ

Η επιλογή της Σούρι δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό στο Χόλιγουντ. Τα τελευταία χρόνια, αντίστοιχες αποφάσεις έχουν πάρει και αρκετά από τα παιδιά του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί. Η μεγαλύτερη κόρη του πρώην ζευγαριού, η Ζαχάρα, παρουσιάστηκε δημόσια χρησιμοποιώντας μόνο το επώνυμο Τζολί, ενώ και η Βιβιέν εμφανίστηκε σε θεατρική παραγωγή στην οποία συνεργάστηκε με τη μητέρα της χωρίς το επώνυμο Πιτ.

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι εκείνη της Σάιλο, η οποία, λίγο μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας της, προχώρησε στις απαραίτητες νομικές διαδικασίες ώστε να αφαιρέσει επίσημα το επώνυμο Πιτ και να διατηρήσει μόνο το Τζολί.

Παρότι οι λόγοι πίσω από αυτές τις αποφάσεις παραμένουν προσωπικοί και οι ίδιες οι οικογένειες σπάνια σχολιάζουν δημόσια τις σχέσεις τους, οι επιλογές των παιδιών έχουν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον. Όπως βλέπεις, λοιπόν, ακόμα και στο Χόλιγουντ προβλήματα υπάρχουν.